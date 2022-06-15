研究：每日3克Omega-3可降血壓

高血壓與心臟病及中風等致命疾病有密切關係，如何才能控制血壓在健康水平？有研究發現，只要每天攝取約3克Omega-3脂肪酸，就可以幫助降低血壓，上壓及下壓均下降約2mmHg，高血壓患者的上壓更平均降低多達4.5mmHg。

綜合分析71項研究

該該項刊登在《Journal of the American Heart Association》的研究，綜合分析71項在1987年至2020年間發表的臨床研究數據，涵蓋逾5,000名、年齡介乎22至86歲，患有或未患高血壓或膽固醇相關疾病的成年人，對兩種Omega-3脂肪酸(DHA和EPA)攝取量與血壓的關係。

並非愈多愈好

結果分析發現，持續10星期透過食物或補充劑攝取2至3克Omega-3後，上壓及下壓都平均降低2mmHg；對高血壓患者而言，攝取3克Omega-3更可令上壓平均下降4.5mmHg。不過，Omega-3不是愈多愈好，若攝取量增加至5克，上壓的降幅比攝取3克為少。

建議每周食用兩份魚

研究人員認為，以往已有研究表明Omega-3有助降低血壓，只是要食用多少才見效則未有定論，今次研究則顯示3克可能是一個適合而有效的劑量。美國心臟協會建議，成年人每星期食用兩份魚作為有益心臟健康飲食的一部分，一份三文魚約能提供3克Omega-3脂肪酸。