研究：每食1隻熱狗 短命36分鐘

每日放入口的食物，不但滿足我們的口慾，為身體提供能量，更與健康息息相關。美國有研究發現，不健康的食物可以縮短人的壽命，例如每進吃一隻熱狗，壽命便會縮短36分鐘。其他食物如含糖飲料、加工肉製品、芝士漢堡及煙肉等都可能影響壽命。

含糖飲料都出事 由美國密切根大學進行的研究，指出每天若飲2杯含糖飲料，如汽水和果汁，便可以令壽命縮短24分鐘；若由5歲左右開始喝汽水，到55歲時，壽命可能已經少了近1年。美國國家衛生統計中心的調查顯示，約一半2歲以上美國人平均每天飲用2杯含糖飲料。

添加糖是關鍵 研究指出，飲料中的添加糖是壽命縮短的關鍵，原因是這些添加物質與多種癌症、慢性腎臟病和心臟病等有關，即使代糖也會引發類同的健康的影響。此外，其他食物如加工醃肉，每吃一份可能令平均壽命減少26分鐘，早餐常見的雞蛋三文治就可以折壽10分鐘，芝士漢堡就可以令人短命9分鐘，煙肉則會縮短生命6分鐘。