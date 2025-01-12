研究：治療糖尿病「瘦瘦針」不只有助減重 還減少25%腎臟惡化

62歲張先生，在35歲時被診斷罹患糖尿病，40歲合併高血壓，腎功能也一直在緩慢惡化，近年來到慢性腎病第四期，合併周邊血管狹窄導致足部傷口出現。本應進行血管擴張手術，但擔心手術會使用顯影劑造成腎功能受損而拒絕。今年醣化血紅素又攀升到8.9%(正常值是6.5%以下)，經醫生建議使用腸泌素(又稱瘦瘦針)控制血糖後，經過半年治療，目前腎臟功能穩定，腿部傷口也未復發，糖化血紅素更下降到7.5%，生活品質獲得大幅改善。

「腸泌素」治療糖尿病合併慢性腎病 研究成果登國際期刊 基隆長庚紀念醫院心臟電生理與心律不整醫學科陳天心醫生表示，腸泌素是腸胃道分泌的荷爾蒙，也是最近幾年非常熱門的具控制血糖和減重作用的藥物，後來更被發現使用在糖尿病患身上還可以減少心血管疾病發生，例如腦中風跟心肌梗塞，另外還可以改善糖尿病引起的尿蛋白，所以腸泌素在糖尿病的治療中愈來愈重要。 過因為目前在進行腸泌素的臨床研究時，合併慢性腎病的糖尿病病人通常被排除，所以不清楚使用腸泌素對腎病糖尿病病友的腎功能甚至心血管有怎樣的影響，因此陳天心醫生利用長庚資料庫，針對有使用腸泌素糖尿病合併慢性腎病第四期跟第五期的病患族群做觀察性研究，成果刊登於2023年3月的國際期刊《心血管糖尿病學(Cardiovascular Diabetology)》。