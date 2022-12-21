研究：父母用電子奶嘴安撫子女 可致情緒失調

小朋友哭鬧，家長為免影響他人，都會以俗稱「電子奶嘴」的電話或平板電腦安撫。但近日有研究指出，經常使用電子產品的的幼童較容易出現情緒失調，並剝奪了幼童應對負面情緒的機會。有關研究已刊於《JAMA》。

分析了 422 人 研究由美國密西根大學進行，研究人員於2018年8月至2020年1月期間，分析了422名家長及監護人的反應，並評估他們使用電子設備的可能性，及他們3至5歲的子女在6個月內的行為失調情況。

與情緒失調有關 研究結果指出，如子女出現發脾氣等不愉快和破壞性行為時，家長經常用電子設備去安撫及分散他們的注意力，與他們的情緒失調有關，特別是男孩及本身已有情緒困難的兒童。

不懂面對負面情緒 負責研究的密歇根大學醫學行為科學副教授Radesky指出，經常使用電子設備分散子女的注意力會出現兩大問題，包括令孩子不懂得面對負面情緒，及以為哭鬧就可以獲得想要的東西。如果兒童在幼年時不懂得了解情緒並學習控制它，可能會令他們在長大後難以適應學校生活。