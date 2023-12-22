研究：睡前用手機傳訊息 比睇片更影響睡眠

今晚11點，大家做緊乜？未睡覺的你，可能拿著手機與朋友傳訊息或玩遊戲，又或者是看電視煲劇。原來傳訊息比煲劇更影響睡眠質素，最新研究指出，比起煲劇等被動式螢幕時間，傳訊息等互動式螢幕時間，會更加推遲入睡及縮短睡眠時間，對青少年的影響尤其顯著。

根據刊載在《Adolescent Health》的研究，評估了近500名青少年使用螢幕及睡眠的習慣。結果發現，若青少年在睡前1小時使用螢幕與朋友傳訊息或玩電子遊戲，便需要多花30分鐘才能入睡；而且日間的互動式螢幕時間亦有影響，每多用1小時，睡眠時間就會延遲約10分鐘。

增肥胖及情緒問題風險

研究人員指出，假如青少年每日玩手遊2至3小時，便已經推遲他們的睡眠時間十多二十分鐘，看似不多，但對青少年而言則可造成顯著影響，不但可能令他們難以準時起床上學，也可能因此而睡眠不足，影響學習，並增加肥胖及情緒調節等問題出現的風險。

家長可多加留意

研究人員指出，手機已經成為日常生活不可或缺的工具，難以阻止兒童及青少年接觸，若家長擔心孩子的健康，便可能需要考慮限制他們睡前使用螢幕的時間。至於被動式螢幕時間如看電視或短片則與之後的睡眠沒有顯著關聯。研究團隊估計被動式活動對精神的刺激較小，因此較少影響睡眠。