研究：空氣污染可入侵胎兒身體器官

空氣污染是現時全球正面對的嚴峻問題。近日有研究發現，二手煙、空氣污染及化學物質會入侵胎兒的肺、肝及大腦等器官。研究結果已於上月1日在學術期刊《刺針行星健康》Lancet Planetary Health上刊登。

黑碳物質 研究由英國蘇格蘭鴨巴甸大學(University of Aberdeen)及比利時哈瑟爾特大學(Hasselt University)共同進行，團隊的研究方向著重於一種名為黑碳(black carbon)的空氣污染納米粒子，通常透過燃燒煤、柴油和其他生物質燃料而產生的，並有機會構成心血管疾病及哮喘等疾病。

入侵胎兒器官 研究團隊透過飛秒脈衝照明，去檢驗比利時及英國的嬰幼兒、胎兒樣本，結果發現黑碳物質除了會在孕期中進入胎盤，更會入侵胎兒的器官，包括肝臟、肺部和大腦，而且殘留的數量極多。

化為黑碳物質 過往曾有研究表明，二手煙、殺蟲劑、化學物質及空氣污染等都會影響胎兒健康，而孕婦長期暴露於二手煙的環境中，更會增加畸胎及死胎機率。而研究亦發現，二手煙、殺蟲劑、化學物質及空氣污染等物質均會化為黑碳物質，殘留於胎兒內。