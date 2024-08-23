研究：糖尿病患者坐太多 早死亡風險增73%

本港有大約一成人患有糖尿病，但除了糖尿病相關的併發症之外，若缺乏運動隨時更會帶來早死的風險。研究顯示，患有二型糖尿病而又少郁動，提早死亡的風險會增加73%，但只要他們可以每星期進行不少於150分鐘中等強度運動，便可以抵銷早死的影響。
比較運動影響
該項由哥倫比亞大學進行的研究，利用美國2007年至2018年間的全國性調查資料進行分析。研究人員將當中的糖尿病患者分為三大組，分別是每星期運動少於10分鐘的小量運動組、運動量介乎10至149分鐘的運動不足組，以及超過150分鐘的運動組，從而了解久坐與死亡的關係。
足夠運動量抵銷早死風險
結果發現，患有糖尿病但沒有足夠運動或少運動的人，而又每日坐多過8小時，全因早死風險會上升超過七成。至於每星期運動量合乎建議的糖尿病患者，則可以完全消除早死的威脅。有關研究已刊載在《Diabetes Care》。
易有血栓三高
研究人員指出，長時間坐著會影響血液流動，尤其是下半身的血液流動會減慢，增加血栓形成的機率，而這些血栓可引發心臟病及中風等致命疾病；而且久坐也會減慢脂肪的處理，增加胰島素抗阻，也會讓肌肉變弱，種種因素都會增加血壓、血糖和膽固醇水平升高的風險，最終帶來更早及更多的死亡風險。