研究：糖尿病患者坐太多 早死亡風險增73%

本港有大約一成人患有糖尿病，但除了糖尿病相關的併發症之外，若缺乏運動隨時更會帶來早死的風險。研究顯示，患有二型糖尿病而又少郁動，提早死亡的風險會增加73%，但只要他們可以每星期進行不少於150分鐘中等強度運動，便可以抵銷早死的影響。

比較運動影響

該項由哥倫比亞大學進行的研究，利用美國2007年至2018年間的全國性調查資料進行分析。研究人員將當中的糖尿病患者分為三大組，分別是每星期運動少於10分鐘的小量運動組、運動量介乎10至149分鐘的運動不足組，以及超過150分鐘的運動組，從而了解久坐與死亡的關係。

