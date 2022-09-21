研究：經前綜合症 令女士身心受困

不少女性的日常生活都受到月事影響，除了經痛、是否準時等問題外，經前綜合症也可能帶來困擾，例如情緒波動及焦慮等。有研究指經前綜合症是一項需要關注的公共健康問題，因為多達六成女性都有症狀，近三成人更稱每月都因而身心受損。有關研究已刊載於《Archives of Women's Mental Health》。

綜合24萬女性數據

為了解經前綜合症對女性的影響，研究人員以手機應用程式分析近24萬名來自140個國家、年齡介乎18到55歲女性的數據。該應用程式幫助女性追蹤月經期間或懷孕期間前後的情緒或身體症狀。

食物渴望最常見

結果發現，在各種經前綜合症的症狀之中，「食物渴望」最為常見，多達八成半女性經歷過，而出現情緒波動或焦慮的比率亦達六成半，接近六成人出現疲勞感覺。其他症狀如心不在焉、性慾下降、睡眠變化、胃腸道症狀、體重增加、頭痛及腫脹等則較常見於年紀較大的女性。接近三成人認為經前症狀帶來困擾，三分一人更指影響日常生活。

望帶來更好照顧

研究人員指出，經前綜合症在全球各地十分常見，而且大部分女性也指症狀影響日常生活，希望今次的數據能夠幫助醫護人員更了解經前綜合症的普遍性，從而令女士們得到更好的照顧，以及減低每月經期造成的困擾。