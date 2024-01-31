研究：老人患有消化系統疾病更易抑鬱！專家教子女3招降風險

下周末便是農曆新年，返鄉團聚與探望親友時，如果長輩表示有身體不適的狀況，除了關注生理狀況也要留意他的社交、人際互動狀態，是否有孤獨感與抑鬱情緒，特別是患有消化系統疾病的年長者。根據一項2023年9月發表於《臨床腸胃病學和肝臟病學》期刊的研究指出，相較於沒有消化系統疾病的年長者，患有消化系統疾病者，其孤獨感較高，且與罹患中度至重度的抑鬱症有高相關性。

慢性病常伴隨心理因素 身心共病需重視 台灣國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅說明，上述研究的因果關係不明，雖然無法釐清胃腸道疾病與孤獨、抑鬱及社交孤立的因果，但可確認彼此間相互關聯，邱弘毅建議，此研究結果可以提醒相關專科醫生，在診療老年腸胃疾患問題的同時關注他們的心理狀況，有需要時可協同臨床心理學家來處理心理健康相關的問題，對於治療胃腸道疾病的成效會更顯著。

發現長輩有孤獨感、抑鬱情緒 3 個方式協助 董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，社交孤立和孤獨不同，「社交孤立」指的是物理上的距離，型態上一個人但本身仍可能很享受；而「孤獨」則是一種主觀的感受，會引發寂寞、不安、沮喪、提不起勁、難過等負向情緒，增加罹患抑鬱症風險，不可忽視。若發現長輩有孤獨感或抑鬱情緒，可透過三個方式給予協助： 「辨識」現在和兩個月前的生活作息和身體狀況有甚麼不同。 「互動」教長輩在家也能和親友互動的方式，像是 LINE 、電話等，但要提醒長輩留意常見的詐騙手法避免受害。 「運動」鼓勵長輩在行動範圍內建立運動習慣，像是在電視機前甩手，或是跟著董氏基金會的「熟齡運動紓壓」系列短片運動，從短短的 3 至 5 分鐘開始，漸進式的養成習慣。