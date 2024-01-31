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健康
2024-01-31 18:30:05

研究：老人患有消化系統疾病更易抑鬱！專家教子女3招降風險

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長者抑鬱

如果長輩表示有身體不適的狀況，除了關注生理狀況也要留意他的社交、人際互動狀態，是否有孤獨感與抑鬱情緒，特別是患有消化系統疾病的年長者。

下周末便是農曆新年，返鄉團聚與探望親友時，如果長輩表示有身體不適的狀況，除了關注生理狀況也要留意他的社交、人際互動狀態，是否有孤獨感與抑鬱情緒，特別是患有消化系統疾病的年長者。根據一項20239月發表於《臨床腸胃病學和肝臟病學》期刊的研究指出，相較於沒有消化系統疾病的年長者，患有消化系統疾病者，其孤獨感較高，且與罹患中度至重度的抑鬱症有高相關性。

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慢性病常伴隨心理因素 身心共病需重視

台灣國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅說明，上述研究的因果關係不明，雖然無法釐清胃腸道疾病與孤獨、抑鬱及社交孤立的因果，但可確認彼此間相互關聯，邱弘毅建議，此研究結果可以提醒相關專科醫生，在診療老年腸胃疾患問題的同時關注他們的心理狀況，有需要時可協同臨床心理學家來處理心理健康相關的問題，對於治療胃腸道疾病的成效會更顯著。

臨床心理學家

有需要時可協同臨床心理學家來處理心理健康相關的問題。

發現長輩有孤獨感、抑鬱情緒 3個方式協助

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，社交孤立和孤獨不同，「社交孤立」指的是物理上的距離，型態上一個人但本身仍可能很享受；而「孤獨」則是一種主觀的感受，會引發寂寞、不安、沮喪、提不起勁、難過等負向情緒，增加罹患抑鬱症風險，不可忽視。若發現長輩有孤獨感或抑鬱情緒，可透過三個方式給予協助：

  1. 「辨識」現在和兩個月前的生活作息和身體狀況有甚麼不同。
  2. 「互動」教長輩在家也能和親友互動的方式，像是LINE、電話等，但要提醒長輩留意常見的詐騙手法避免受害。
  3. 「運動」鼓勵長輩在行動範圍內建立運動習慣，像是在電視機前甩手，或是跟著董氏基金會的「熟齡運動紓壓」系列短片運動，從短短的35分鐘開始，漸進式的養成習慣。
手機

教長輩在家也能和親友互動的方式，像是LINE、電話等，可減孤獨感，但要提醒長輩留意常見的詐騙手法避免受害。

這些情況非老化現象 應尋求專業協助

葉雅馨提醒，長輩隨著年紀增長會愈來愈需要子女的關心與陪伴，晚輩可增加關心與互動的頻率，沒有收到長輩圖訊息時主動問候；另可趁著農曆年節相聚和長輩互動時，觀察他們是否有和以往不同之處，如果有不斷抱怨、行動遲緩、記憶力明顯下降、經常有負面想法、言語等，這些可能非老化現象，應尋求專業協助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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