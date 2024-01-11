研究：聽力受損者用助聽器 可減早死風險

年紀愈大，聽力因為退化或勞損而出問題的機率也愈高。有些人可能覺得聽不到沒甚麼大不了，但研究發現，有聽力問題的人若佩戴助聽器，不但可以減低患認知障礙症的風險，更可以將早死的風險降低近四分一。

風險大減24% 根據刊載在《Lancet Healthy Longevity》的研究，共分析了近一萬人在1999至2012年的健康資料。當中包括1,800人有聽力受損，其中237人每星期至少用一次助聽器，餘下1,483則從未使用任何助聽工具。 結果發現，偶然才使用助聽器的人，死亡率與沒有使用助聽器的相若，但持續使用助聽器的人，死亡風險則明顯低24%。