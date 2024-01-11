研究：聽力受損者用助聽器 可減早死風險

年紀愈大，聽力因為退化或勞損而出問題的機率也愈高。有些人可能覺得聽不到沒甚麼大不了，但研究發現，有聽力問題的人若佩戴助聽器，不但可以減低患認知障礙症的風險，更可以將早死的風險降低近四分一。
風險大減24%
根據刊載在《Lancet Healthy Longevity》的研究，共分析了近一萬人在1999至2012年的健康資料。當中包括1,800人有聽力受損，其中237人每星期至少用一次助聽器，餘下1,483則從未使用任何助聽工具。
結果發現，偶然才使用助聽器的人，死亡率與沒有使用助聽器的相若，但持續使用助聽器的人，死亡風險則明顯低24%。
非老化必然階段
研究人員指出，過去已有證據顯示聽力受損與體弱有關，而任由自己聽不清亦會損害社交、降低認知能力及減弱體能活動等，甚至可能因為少了聲音的刺激而令腦部結構出現變化。他們強調，聽力下降不應視為非老化的必然階段，若發現聽力有異應該盡早接受檢查，並接受適合的治療和幫助，以維持正常的溝通能力及生活質素。
在美國，大約只有15%聽力受損人士有使用助聽器。專家指出，很多人不願意使用助聽器是不想被視為「老人」，更不想被標籤為有殘障，但實際上聽力變差可以帶來很多健康影響，而且只要使用簡單的儀器便可解決及預防這些危害。