研究：茹素或助減患3種癌症風險

醫生和專家也提醒我們要健康飲食，故而近年植物肉及素食大行其道。最新研究就指出，與肉食者比較，茹素可以降低罹患三種癌症的風險，包括女性停經後乳癌、前列腺癌及大腸癌，但食肉與癌症之間的關係則仍有待進一步研究確認。

分析 47 萬人資料

該項在《BMC Medicine》公布的研究，由英國牛津大學的團隊利用英國生物樣本庫內逾47萬人的資料進行分析。所有人被分為四組，分別是每星期食用5次加工肉類的肉食者、不多於5次的輕微肉食者、不吃紅肉及加工肉的魚食者，以及不吃魚、肉及蛋奶的素食者。