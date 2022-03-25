研究：茹素或助減患3種癌症風險

醫生和專家也提醒我們要健康飲食，故而近年植物肉及素食大行其道。最新研究就指出，與肉食者比較，茹素可以降低罹患三種癌症的風險，包括女性停經後乳癌、前列腺癌及大腸癌，但食肉與癌症之間的關係則仍有待進一步研究確認。
分析47萬人資料
該項在《BMC Medicine》公布的研究，由英國牛津大學的團隊利用英國生物樣本庫內逾47萬人的資料進行分析。所有人被分為四組，分別是每星期食用5次加工肉類的肉食者、不多於5次的輕微肉食者、不吃紅肉及加工肉的魚食者，以及不吃魚、肉及蛋奶的素食者。
乳癌、前列腺癌及大腸癌機率減低
結果顯示，肉食者較容易患上停經後乳癌、前列腺癌及大腸癌等3種癌症。而與肉食組比較，素食者患癌的風險則低14%，魚食者及輕微肉食者分別低10%及2%。若單以這三種癌症比較，女性素食者患停經後乳癌的風險會低18%；男性魚食者和素食者患前列腺癌的機率則分別下降20%及31%；輕微肉食者患大腸癌的風險低9%，但魚食者與素食者則未見受惠。
須同時考慮體重、吸煙等因素
研究人員指數據上素食者與魚食者似乎得益於較健康的飲食慣，但亦可能與當事人本身體重、吸煙及教育程度等因素有關，因為茹素的女性體重指標通常較低，可能有助減低患乳癌風險，因此目前未有足夠證據確認食肉與患癌的因果關係，但仍建議公眾盡量少吃加工肉類及紅肉，多吃全穀物、蔬果與豆類始終較為有益。