研究：親子關係影響尼古丁慰藉程度 亦關乎孩子身心健康

《JAMA 網路開放期刊（JAMA Network Open）》的研究指出， 與正值青春期的孩子有良好緊密的親子關係，有助於其成長過程的身心健康，並且能降低其尋求尼古丁這類有害物質作為慰藉的程度。

擔心自己孩子因為壓力大、或是受同儕影響而使用對身體有害的物質嗎？再多些和孩子溝通、互動的時間，讓他信任與自己相處吧！根據一項2023年發表於《JAMA 網路開放期刊(JAMA Network Open)》的研究指出，與正值青春期的孩子有良好緊密的親子關係，有助於其成長過程的身心健康，並且能降低其尋求尼古丁這類有害物質作為慰藉的程度。

與父母的牢固關係 對孩子健康幫助大

身心診所院長吳佑佑說明，該研究顯示青少年在報告中呈現父母溫暖程度、相處時間以及人際關係或溝通滿意度較高者，與成年早期尼古丁依賴和藥物濫用程度較低，以及意外懷孕機率較低呈現顯著相關，此部分的結論需進一步探討他們的文化背景，特別是尼古丁依賴與藥物濫用是否屬於相同等級的傷害性，在不同的文化中或許會有不同的解釋。

但不論文化差異，從研究可以發現，青少年與其父母之間的牢固關係會讓他們在成年初期有更好的健康和幸福感，因此加強父母與青少年關係對孩子的長期健康幫助很大，建議父母多以溫暖、正向的方式和青春期的孩子互動。