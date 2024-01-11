研究：長者定期「為牙齒做1事」可降低中風風險！

喝檸檬水調整體質酸鹼度？喝錯方法，小心牙齒受不了！年紀愈長、愈在意養生，先前有長者以喝檸檬水養生，但喝下檸檬水後未直接吞入喉、反而讓檸檬水接觸牙齒過久，結果在牙科檢查時，意外發現新增了許多「牙根蛀牙」、養生不成反倒先傷身。

台北市牙醫師公會醫生温斯勇指出，除了生活飲食習慣不當可能導致長者齲齒增加，長者們也可能因為慢性病用藥，例如柏金遜症藥物等，以及隨著年齡增長唾液腺退化等因素，導致唾液分泌減少、經常覺得口乾，容易孳生口腔細菌。

過去已有多項研究顯示，口腔中引發牙齦發炎的病原菌抗原刺激可能導致血管發炎加劇，而牙周病與糖尿病、心血管疾病息息相關。

研究：定期規律洗牙 降低中風風險！

台北市牙醫師公會指出，過去已有多項研究顯示，口腔中引發牙齦發炎的病原菌抗原刺激可能導致血管發炎加劇。除了已知牙周病與糖尿病、心血管疾病息息相關。最近一項以健保資料庫進行的追蹤分析發現，定期規律洗牙、積極口腔健康管理，就有機會降低中風風險！

該研究分析2002至2007年30至59歲成年人、逾120萬人資料，依據其洗牙頻率，分為對照組以及洗牙組(6年間洗牙至少6次)，並持續追蹤該群人於2008至2014年間發生中風的情況。結果發現洗牙組中風風險是對照組的61%(aHR = 0.61)。