研究：間中禁食 有助改善腸道微生物狀態

健康及多樣性的腸道微生物生態對健康有好處，而中國一項最新研究就發現間歇性斷食，即在平日正常飲食，但在特定日子嚴格限制進食或禁食，不但有助控制體重，還可以改善腸道微生物的組成，為健康帶來長遠及正面影響。

減重7.8%

該項刊載在《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》的研究，招募了25名體重指數在 28至45之間而本身沒有其他嚴重健康問題的成人參與。他們先維持正常飲食4日，以計算其日常熱量攝取，然後按指示在不同階段進行高度控制禁食(完全禁食)及低度控制禁食(限制進食)，期間研究人員會收集他們的血液及糞便樣本，並會定時量度體重、腰圍、體脂及血壓。

結果發現，在持續兩個月的研究期間，參加者平均減掉7.8%的體重。更重要是在進行高度控制禁食時，參加者的腸道微生物多樣性明顯增加，而微生物的組成亦有變化，但進行低度控制禁食則與研究前沒有分別。