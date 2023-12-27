研究：間中禁食 有助改善腸道微生物狀態

健康及多樣性的腸道微生物生態對健康有好處，而中國一項最新研究就發現間歇性斷食，即在平日正常飲食，但在特定日子嚴格限制進食或禁食，不但有助控制體重，還可以改善腸道微生物的組成，為健康帶來長遠及正面影響。
減重7.8%
該項刊載在《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》的研究，招募了25名體重指數在 28至45之間而本身沒有其他嚴重健康問題的成人參與。他們先維持正常飲食4日，以計算其日常熱量攝取，然後按指示在不同階段進行高度控制禁食(完全禁食)及低度控制禁食(限制進食)，期間研究人員會收集他們的血液及糞便樣本，並會定時量度體重、腰圍、體脂及血壓。
結果發現，在持續兩個月的研究期間，參加者平均減掉7.8%的體重。更重要是在進行高度控制禁食時，參加者的腸道微生物多樣性明顯增加，而微生物的組成亦有變化，但進行低度控制禁食則與研究前沒有分別。
複雜及雙向聯繫
研究人員指出，腸道微生物生態變化與調節食慾和成癮的大腦區域活動顯著減少有關，但他們未有解釋這些變化會否對食慾造成影響，只稱腸道微生物生態被認為與大腦有複雜及雙向的聯繫，例如微生物產生的神經傳導物質和毒素會透過神經和血液循環進入大腦，而大腦就會控制飲食行為作為回報，故建議肥胖人士進行適當的飲食控制，利用腸道生物生態與大腦的相互作用，達到減肥及維持健康的效果。
減肥有助改善微生物多樣性
過去有不少研究均指腸道微生物的組成和生態會影響人體健康，而這些微生物的數量和多樣性受體重、運動量、生活及飲食習慣等影響，例如肥胖人士的腸道微生物種類通常也較少，減肥則有助改善這些微生物的多樣性。