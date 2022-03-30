研究：阻截糖分轉化 或可改善自身免疫系統疾病

長期攝取過量糖分及碳水化合物，會增加患上自身免疫系統疾病的風險。最新研究就揭示，攝入過多的葡萄糖會促進免疫系統某些細胞的致病功能，促使免疫系統攻擊自身組織，引起各種炎症及疾病；反之若能減少熱量攝取則對免疫疾病會產生正面影響。

促使額外代謝功能

根據該項刊截在《Cell Metabolism》的研究，免疫細胞運作時需要大量葡萄糖支持，而細胞膜上的一種名為GLUT3的蛋白有助它們從環境中吸收葡萄糖。這種蛋白不但能利用糖產生能量供應免疫細胞使用，更可以促使T細胞出現額外的代謝功能。因為研究顯示，在調節自身炎症過程中發揮重要作用的Th17淋巴細胞，表面有大量GLUT3，而它們吸收的葡萄糖在線粒體中很容易轉化為檸檬酸，並轉化為乙酰輔酶A，促使免疫系統過度反應及攻擊自身組織，於是引發克隆氏症及潰瘍性結腸炎、一型糖尿病和甲狀腺慢性炎症等自身免疫疾病。