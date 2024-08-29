研究：電腦分析舌頭顏色 診斷病症準確率達98%

中醫可以透過觀察舌頭的狀態判斷一個人的健康狀況，但準確度可能不及人工智能程序。最新實驗顯示，電腦模型幾乎可以根據舌頭顏色判斷所患的疾病，包括糖尿病、中風、貧血、哮喘及肝病等，準確度達到98%，日後或可開發用於遠程診症，減少偏遠地區難求醫的情況。

該項由伊拉克中部技術大學和澳洲南澳大學合作進行的研究，利用電腦人工智能學習及演算逾5,200張圖像，從而構建一套檢測舌頭顏色的電腦模型。然後，研究人員找來中東兩間教學醫院提供的60張患有不同疾病人士的舌頭影像，由電腦模型進行分析，結果模型成功從舌頭圖像判斷病人所患的疾病。有關結果已於《Technologies》公布。

助偏遠地區診症

研究人員指出，今次結果證實人工智能可能未來醫學發展和進步的關鍵，而且完美複製傳統中醫在過去二千年廣泛採使用的舌檢技術為病人進行診症。他們稱，結果亦反映舌頭的顏色、形狀和厚度可以揭示身體的健康狀況，例如糖尿病患者的舌頭偏向黃色、癌症患者則偏向紫色及有厚重的油膩感，而急性中風則程異常紅色，白色舌頭則顯示可能有貧血，靛藍色的舌頭則可能是血管、胃腸道問題或哮喘。

他們更希望，未來可以利用智能手機拍攝病人的舌頭，再利用人工智能進行診症，讓偏遠地區人士也可以接受診治，減輕醫療人員的壓力，並指舌頭分析是一種安全、高效及可負擔的疾病篩檢方法。