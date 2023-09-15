研究：青少年具「1能力」有助減緩抑鬱！專家：父母應從情緒同理給予協助

新的學期展開，青少年總說好煩！好討厭！甚至抗拒上學或出現焦慮？父母或師長可試著從言語中觀察青少年的狀況，引導他們細緻區辨自己的負面感受，並適時給予協助，有助於他們適應新的學習階段與挑戰。

「負面情緒」區辨能力 有助減緩壓力抑鬱情緒 根據一項發表於《情緒》期刊的研究指出，能夠精確而細緻的區辨自己負面情緒的青少年，比不能區辨自己負面情緒的同齡人，較不容易罹患抑鬱症。研究發現，不善於區辨並標示負面情緒的青少年，例如使用籠統詞語如「我覺得很糟」這類表達者，經歷壓力事件後更容易出現抑鬱症狀；相反的，能夠區辨並標示負面情緒者，像是「我感到惱火」、「我感到沮喪」、「我感到很羞恥」等句子描述自己情緒者，更善於管理壓力導致的情緒和行為後果，進而降低負面情緒隨時間惡化成抑鬱症的可能性。結果證實，增加「負面情緒」區辨的能力，能夠減緩壓力所造成的抑鬱情緒。

覺察情緒來自何種問題 理解而不陷低潮 台灣衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，增加「負面情緒」區辨的能力，能夠先覺察、理解自己，知道情緒背後真正要因應的問題是甚麼，就有助於減緩壓力所造成的抑鬱情緒。比如分手時有些人可能會為自己找很多分手理由，但不管是甚麼原因，如果能認清對方就是不再愛自己，能夠細分、看清現實狀況和自己所在意的，就不會陷入低潮而無法有效因應，也不會把力氣耗在那裡，減低負面情緒隨時間惡化成抑鬱症的可能性。若心情影響到生活，就需要尋求專業醫師的協助。