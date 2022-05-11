研究：青少年自殘只因覺得好過一點

面對繁重的學業功課，還有家庭和朋輩關係的壓力，令年輕人承受不少的壓力，有些甚至因此而傷害自己。有研究顯示，年輕人利用自殘解決心理壓力，源於他們做完之後心裡好過一點，於是不斷重覆。因此要協助青少年找到其他紓壓途徑，以及提供人際網絡的情感支援與關心，才能減少青少年自殘的行為。

自殘前痛苦指數高

該項刊載在《Nature Human Behavior》的研究，利用手機讓1,664名來自美國及歐洲的研究對象，每天多次傳達自己的感受，以真正了解年輕人在當刻的情緒。結果發現，在自殘或考慮自殺前，年輕人的痛苦指數明顯較高，但自殘過後則覺得情緒被釋放。