研究：5項活動最紓壓！專家提醒1個關鍵效果更持久

生活在充滿壓力的時代，「持續」和「自己喜歡」才是紓壓的關鍵，真正能夠幫助我們在忙碌緊張的生活中產生紓壓效果的嗜好，一定是我們喜歡且經常會做的嗜好。

周末時光，你是否有安排讓自己放鬆、愉悅的活動來慰勞辛苦的自己呢？像吃一頓大餐、看一場電影、河濱慢跑欣賞美景、在家繪畫或聆聽音樂等。根據美國一個健康雜誌(The Healthy)2020年引用網站diys.com的研究顯示，紓緩壓力最好的方法，取決於個人喜好，選擇一項讓我們感覺良好的方式紓解壓力，持續性會更長久。

研究揭最紓壓活動 這五項讓人降低心跳速率

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這是個有趣的健康報道，選出20項人們經常從事的嗜好，進一步調查哪些嗜好最能放鬆壓力，結果發現最能紓壓的前五項是針織、釣魚、寫網誌、書寫以及畫畫。除了前五項可以讓人降低心跳速率，其他15項嗜好，例如(排名)：烘焙(9)、烹飪(11)、瑜伽(15)、園藝(16)、健行(18)等，我們在做這些嗜好時，心跳速率會增加，這些對於健康和情緒都具有調劑效果，也可以達到紓壓效果。