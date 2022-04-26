1. 腦癇症等於精神病？

現時仍有不少人對腦癇症存在誤解及偏見，部分人更將腦癇症誤解為精神病或心理病，其實腦癇症屬於腦科疾病。由於腦癇發作時，患者可能會不自覺發出不尋常的聲音或作出其他異常行為等，因而被誤解及引起偏見。為了加強公眾對腦癇症的認識，以及糾正誤解，大眾俗稱的「癲癇症」已在2010年被正名為腦癇症。

2. 腦癇症患者無法工作？

腦癇發作時看似嚴重，但大部分患者都可以依靠藥物來控制病情。腦癇發作並非是患者生活的全部，實際上腦癇症患者的工作能力和智力與一般人無異。即使患者在職場上出現短暫腦癇發作，只要給予適當休息，是不會影響日常工作。

3. 腦癇症無法痊愈？

雖然現時沒有方法可以完全根治腦癇症，但大部份腦癇症患者能夠透過藥物控制病情。如果患者在十年内沒有出現腦癇發作，而過去五年已經停止服用抗腦癇藥物，可以被視為痊愈。