1. 腦癇症等於精神病？
現時仍有不少人對腦癇症存在誤解及偏見，部分人更將腦癇症誤解為精神病或心理病，其實腦癇症屬於腦科疾病。由於腦癇發作時，患者可能會不自覺發出不尋常的聲音或作出其他異常行為等，因而被誤解及引起偏見。為了加強公眾對腦癇症的認識，以及糾正誤解，大眾俗稱的「癲癇症」已在2010年被正名為腦癇症。
2. 腦癇症患者無法工作？
腦癇發作時看似嚴重，但大部分患者都可以依靠藥物來控制病情。腦癇發作並非是患者生活的全部，實際上腦癇症患者的工作能力和智力與一般人無異。即使患者在職場上出現短暫腦癇發作，只要給予適當休息，是不會影響日常工作。
3. 腦癇症無法痊愈？
雖然現時沒有方法可以完全根治腦癇症，但大部份腦癇症患者能夠透過藥物控制病情。如果患者在十年内沒有出現腦癇發作，而過去五年已經停止服用抗腦癇藥物，可以被視為痊愈。
活動預告
「腦癇症專題健康講座——2019冠狀病毒病最新發展和疫苗資訊」
新冠病毒不斷進化並肆虐全球，香港經過第五波嚴峻疫情後，相信大家都心生畏懼，不少腦癇症患者更是提出有關疫情對腦癇症的影響的疑問。
為了協助更多腦癇症患者，香港腦癇基金會將聯同香港協癇會舉辦相關講座，講座特意邀請了感染及傳染病專科黃天祐醫生以及本會董事及顧問兒科專科楊穎欣醫生，為參加者講解2019冠狀病毒病對腦癇者患者的影響以及疫苗接種資訊，希望各位踴躍參與！
活動日期和時間：04/30（六） 14:30-16:00
活動形式：網上直播（Zoom及Youtube Live）
**成功報名後，我們將於活動前 2 日經電郵發放講座連結
（資料由香港腦癇基金會提供)