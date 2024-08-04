破解3迷思！不論年齡人工生殖必能成功求子？醫：最遲咪超過「呢個年紀」

現代人普遍晚婚、晚育，而「年齡」是影響成功懷孕最重要的關鍵因素，李怡萱醫生建議及早了解身體狀況，為未來的求子之旅做準備。

針對大家的迷思，臺北婦產科診所生殖中心李怡萱醫生提醒，「年齡」是影響成功懷孕最重要的因素，過度的期待、過度的焦慮對於治療並沒有太大的幫助。醫生會透過年齡及身體各種數值綜合評估，幫助患者找到合適的治療方式。建議若有生育計劃也可以先進入診間檢查，及早了解身體狀況，為未來的求子之旅做準備。

現代人普遍晚婚、晚育，隨著年齡增長，懷孕的機率會逐漸下降，許多人因此求助於生殖醫學治療。不過，大家對治療普遍存在3大迷思，有些人認為不論年紀只要在人工生殖技術幫助下一定能成功懷孕；有些人則是對於自身取卵數、AMH值低感到相當焦慮。

迷思一： AMH 數值愈高愈好？取卵數愈多愈好？

臨床上，AMH(抗穆勒氏管荷爾蒙)數值是評估女性卵巢「卵子庫存」的重要指標，許多人認為AMH值的高低就代表著懷孕成功率的高低，但事實上並非如此。李怡萱醫生表示，不孕的原因有很多，其中包含子宮、輸卵管、男性等因素，而卵巢只是部分因素。因此AMH值低不等同於不孕，即使AMH值很高，若患者年紀已相當高齡，卵子品質也會隨著年齡增長而下降，進一步影響懷孕成功機率。

而AMH值過高還須留意多囊性卵巢，在治療的過程中醫生也會評估藥物劑量的使用，降低副作用的發生。取卵數不是愈多愈好，李怡萱醫生強調，過多取卵數可能會導致副作用產生，而AMH值是幫助醫生理解患者身體狀況的生物指標，並不是治療評估的唯一標準。因此，臨床上會依據AMH值、年齡等，在術前和患者溝通建議合適的取卵數量，大眾也可以適時的調整心情，避免情緒焦慮影響療程進程。

迷思二：副作用與成功率有關？一點不適都應警覺？

有些人在治療過程中常會相當焦慮，有一點點不舒服就會擔心是不是因打排卵針產生的副作用？會不會影響治療成功率？李怡萱醫生分享，自己在診間也常遇到較容易緊張的患者，在施打排卵針後發現身體有部分異樣而認為是排卵針的副作用。

對此，李怡萱醫生表示，在治療過程中醫生會根據患者的身體狀況給予合適的劑量及藥物治療。以施打排卵針來說，因為荷爾蒙的改變會產生一些身體的不適，最常見的副作用就是腹脹。在治療前也會跟患者解釋相關副作用，若有任何的身體不適，都可以多和醫生討論調整藥物治療，幫助患者在不會造成明顯副作用的情況下，取得適量且高品質的卵子。