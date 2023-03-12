硬係瞓得差？AI輔助監測治療睡眠障礙

我們的一生中，睡眠扮演著重要的角色，約有三分之一的時間花在睡眠上。透過睡眠可維持大腦及身體健康，除了恢復精神、重獲體力外，睡眠也會影響大腦的認知功能，即便只是少睡幾個小時，也會對注意力、推理決策能力、學習專注度等多種認知造成不利的影響。但你知道嗎？全世界約有30%左右的人有失眠困擾。
造成睡眠困擾因素多 易形成惡性循環
亞東醫院精神科李佳儒醫師指出，除了睡眠窒息症與其他身體狀況導致的睡眠障礙，若民眾面臨較高的社會經濟壓力或身心理困擾時，也容易造成睡眠困擾。睡眠不佳容易增加抑鬱、消極、暴躁等負面情緒；同樣地，感到壓力時常會輾轉反側，而缺乏睡眠亦會讓壓力反應保持活躍，形成惡性循環。
睡眠障礙問題 透過AI精密分析
過去腦波多用於癲癇、腦部腫瘤、腦傷等器質性問題的檢查，如今利用AI數據可進行更精密的分析。腦波帽不僅是無侵入性檢查，且僅需90秒即可得知分析結果，找出與憂鬱壓力相關的睡眠障礙，且檢查費用也較電腦斷層掃描與核子醫學檢查低。
藥物容易依賴 日常這樣做改善睡眠品質
在藥物治療方面，長期使用安眠藥物除了使療效逐漸降低，亦會造成生理或心理依賴性。非藥物治療方式除了調整生活習慣、增進壓力適應技巧、認知行為治療外，現在也發展出較新的非侵入性腦刺激治療，不僅可使睡眠時間增長，研究更發現可以提升睡眠品質並改善情緒，使得睡眠問題的治療能有更全面的處理。
現代人生活步調忙碌快速，且充斥各項電子產品，皆有可能導致睡眠不足或面臨失眠困擾。為改善睡眠及生活品質，除了可透過培養規律生活外，李佳儒醫師也呼籲，若民眾有相關睡眠之困擾，亦可至睡眠整合門診尋求協助，改善生活品質。
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