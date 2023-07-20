碳水化合物食少於20%致短命！正確高蛋白飲食應該點食？

飲食中攝取碳水化合物比例少於20％恐「短命」！正確的高蛋白飲食是攝取為自身體重1.5至2倍的蛋白質克數，才能健康增肌。

減肥堪稱全人類課題，不少健身族熱衷「高蛋白飲食」，攝取大量雞胸肉、蛋白粉以提升肌肉量與基礎代謝率，卻將碳水化合物視為體態大敵。癌症關懷基金會執行長黃翠華提醒，飲食中攝取碳水化合物比例少於20%恐「短命」！正確的高蛋白飲食是攝取為自身體重1.5至2倍的蛋白質克數，才能健康增肌。

按體重計算蛋白質攝取

一般市民乍聽「高蛋白飲食」，以為就是拼命吃肉或狂喝乳清蛋白！？正確的高蛋白飲食根據個人活動量及運動量，攝取的蛋白質克數攝取為自身體重1.5至2倍。舉例來說，50公斤的人每日可吃到75至100克。肌肉比例增加，基礎代謝率會變高；脂肪比例多，基礎代謝率就低。例如2個人體重相同，一整天坐著沒做事，基礎代謝率高的人消耗的熱量就是比較多。

黃翠華提醒，進行高蛋白飲食的市民仍然要攝取足夠的碳水化合物，以免營養失衡影響腎臟功能。最佳的碳水化合物比例大概50%至55%，最低也須維持40%以上，若碳水化合物比例低於20%，短期雖然可以減重，但長期下來會肝指數增高、情緒不穩、容易疲勞、酮酸中毒甚至死亡。

人體所需三大營養素為碳水化合物、蛋白質、脂肪，碳水化合物主要來源是澱粉類食物，如馬鈴薯、麵包、米飯、麵食、穀物、蔬菜、水果和糖，其主要功能是提供能量。

根據醫學期刊《刺針公共健康》(The Lancet Public Health) 2018年發表資料指出，一項研究追蹤超過1萬5千位成人的飲食長達25年，估算發現碳水化合物攝取與死亡率呈U形關係，即碳水化合物吃太多、吃太少死亡率皆上升。