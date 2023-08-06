確診後反覆慢性咳嗽 中藥調理搭配一種針灸治咳、緩解症狀

45歲郭先生，去年新冠確診後就一直反覆喉嚨痛和咳嗽，三周前又感冒，出現急性發燒及喉嚨痛等症狀，雖已痊愈，但咳嗽仍相當嚴重。郭先生表示一講話就會引發乾咳、喉嚨癢、咳嗽偶爾會有痰，但不會咳到呼吸困難或胸悶，睡覺不會咳、活動也不會喘，經醫師診斷後確認為感染後咽喉發炎、黏膜受損尚未康復而產生慢性咳嗽。

咳嗽原因多 久咳不愈需提高警覺

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾指出，咽喉為「心肺肝腎呼吸之門，飲食聲音吐納之道」，慢性咳嗽除了感染尚未痊愈，還需考慮鼻涕倒流、氣喘、胃食道逆流，排除肺部發炎、癌症、上呼吸道阻塞、感覺神經過度敏感、藥物副作用等可能。而在疫情開始後，這類「確診後遺留之慢性咳嗽」並不少見，時間從數周到半年以上的都有，讓病人不勝煩擾。