確認標靶基因是關鍵 精準對抗晚期肺腺癌

給 每一位剛踏上抗癌路上的鬥士與戰友 精準醫療的發展，在肺癌治療發揮良好的成效，一旦診斷了晚期肺腺癌後，只要可以選用到對的藥物，病情就能得到很好的控制，在標靶藥物的治療過程中，病友也大多可以維持原有的生活品質，建議病友在治療的旅途中，積極面對，勇敢的對抗它，是最好的方式。若能持續穩定控制下去，後續就有更多的新藥，更多的機會。 中山醫學大學附設醫院胸腔腫瘤科主任陳焜結醫生

肺癌進入精準醫療時代 基因檢測扮演重要角色 近年來標靶藥物已突破晚期肺癌的治療瓶頸，具有EGFR突變的晚期肺腺癌病友，一般來說使用標靶藥物就能夠發揮良好治療成效，可是仍是會有一小部分病友，對於標靶藥物有效的時間特別短，若是在出現抗藥後，建議病友可以接受次世代基因定序(NGS)，就有機會找到可能的原因。陳焜結醫生分享一名病友，一開始吃標靶藥物沒有效，在根據次世代基因定序檢測結果調整藥物後，病情便穩定下來，治療至今已一年半，成效維持得很好。 肺癌治療已進入精準醫療的時代，基因檢測扮演非常重要的角色。陳焜結醫生說，如果基因檢測顯示病友具有EGFR、ALK等驅動基因，便可選擇相對應的標靶藥物，我們能夠讓對的病友，使用對的藥，就可以得到很好的治療成效，也是提升治療成效的重要關鍵。 在進行基因檢測時，現階段較常使用的方法是每次檢驗一個基因。陳焜結醫生表示，臨床上會從常見的EGFR開始檢驗，如果沒有EGFR，再依序檢驗ALK、ROS1等基因。這樣的做法對健保而言，較有經濟效益，但可能較為耗時，因為每驗一個基因，病友就需要等待1週至2週的時間，且每次檢驗都必須使用一部分從腫瘤取下來的檢體，在經過多次檢驗後，就有可能出現沒有足夠的檢體可以使用的情況。

標靶藥物未發揮效果或抗藥後 可利用次世代基因定序(NGS)找線索 而次世代基因定序(NGS)是透過大量篩檢基因的方式，雖然需要使用較多的檢體，但是一次可以檢驗多個基因，從送出檢體到收到報告，大概需要2週至3週，卻可以提供比較多的資訊，幫助調整治療策略。陳焜結醫生說，針對驅動基因使用標靶藥物後，大部分病友都很有效，但是約有兩成的病友在使用標靶藥物後，沒有發揮預期效果，這時候我們就可以從次世代基因定序中找到一些線索。 過去即遇過一些病友，明明有驗到EGFR基因，但是卻對標靶藥物沒有反應，且惡化很快。我們從次世代基因定序(NGS)裡發現，病友其實還有其他基因的突變，像是MET基因，於是加上MET抑制劑後，就得到很好的控制。此外，次世代基因定序(NGS)還有另一個用處，就是在癌細胞出現抗藥性、病情變化之後，醫生會需要知道是否出現新的基因突變，便需要用到次世代基因定序(NGS)。 初確診晚期肺癌的病友通常都會很徬徨，陳焜結醫生說，假如一位沒有抽菸的肺腺癌病友，利用健保給付進行幾項基因檢測後，都沒有發現驅動基因，則建議可以考慮做次世代基因定序(NGS)，在找到所屬的基因突變後，接下來的重點則是了解病友的體能狀態，心臟、肺臟、肝臟、腎臟等器官功能，以及是否有糖尿病、高血壓等慢性病，再把整個治療計畫與病友討論清楚，協助病友開始進入治療，建立信心。



她的故事 談自我照顧--肺癌治療藥物種類多 沒有悲觀的需要