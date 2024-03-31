確認標靶基因是關鍵 精準對抗晚期肺腺癌

給 每一位剛踏上抗癌路上的鬥士與戰友
精準醫療的發展，在肺癌治療發揮良好的成效，一旦診斷了晚期肺腺癌後，只要可以選用到對的藥物，病情就能得到很好的控制，在標靶藥物的治療過程中，病友也大多可以維持原有的生活品質，建議病友在治療的旅途中，積極面對，勇敢的對抗它，是最好的方式。若能持續穩定控制下去，後續就有更多的新藥，更多的機會。
中山醫學大學附設醫院胸腔腫瘤科主任陳焜結醫生
肺癌進入精準醫療時代 基因檢測扮演重要角色
近年來標靶藥物已突破晚期肺癌的治療瓶頸，具有EGFR突變的晚期肺腺癌病友，一般來說使用標靶藥物就能夠發揮良好治療成效，可是仍是會有一小部分病友，對於標靶藥物有效的時間特別短，若是在出現抗藥後，建議病友可以接受次世代基因定序(NGS)，就有機會找到可能的原因。陳焜結醫生分享一名病友，一開始吃標靶藥物沒有效，在根據次世代基因定序檢測結果調整藥物後，病情便穩定下來，治療至今已一年半，成效維持得很好。
肺癌治療已進入精準醫療的時代，基因檢測扮演非常重要的角色。陳焜結醫生說，如果基因檢測顯示病友具有EGFR、ALK等驅動基因，便可選擇相對應的標靶藥物，我們能夠讓對的病友，使用對的藥，就可以得到很好的治療成效，也是提升治療成效的重要關鍵。
在進行基因檢測時，現階段較常使用的方法是每次檢驗一個基因。陳焜結醫生表示，臨床上會從常見的EGFR開始檢驗，如果沒有EGFR，再依序檢驗ALK、ROS1等基因。這樣的做法對健保而言，較有經濟效益，但可能較為耗時，因為每驗一個基因，病友就需要等待1週至2週的時間，且每次檢驗都必須使用一部分從腫瘤取下來的檢體，在經過多次檢驗後，就有可能出現沒有足夠的檢體可以使用的情況。
標靶藥物未發揮效果或抗藥後 可利用次世代基因定序(NGS)找線索
而次世代基因定序(NGS)是透過大量篩檢基因的方式，雖然需要使用較多的檢體，但是一次可以檢驗多個基因，從送出檢體到收到報告，大概需要2週至3週，卻可以提供比較多的資訊，幫助調整治療策略。陳焜結醫生說，針對驅動基因使用標靶藥物後，大部分病友都很有效，但是約有兩成的病友在使用標靶藥物後，沒有發揮預期效果，這時候我們就可以從次世代基因定序中找到一些線索。
過去即遇過一些病友，明明有驗到EGFR基因，但是卻對標靶藥物沒有反應，且惡化很快。我們從次世代基因定序(NGS)裡發現，病友其實還有其他基因的突變，像是MET基因，於是加上MET抑制劑後，就得到很好的控制。此外，次世代基因定序(NGS)還有另一個用處，就是在癌細胞出現抗藥性、病情變化之後，醫生會需要知道是否出現新的基因突變，便需要用到次世代基因定序(NGS)。
初確診晚期肺癌的病友通常都會很徬徨，陳焜結醫生說，假如一位沒有抽菸的肺腺癌病友，利用健保給付進行幾項基因檢測後，都沒有發現驅動基因，則建議可以考慮做次世代基因定序(NGS)，在找到所屬的基因突變後，接下來的重點則是了解病友的體能狀態，心臟、肺臟、肝臟、腎臟等器官功能，以及是否有糖尿病、高血壓等慢性病，再把整個治療計畫與病友討論清楚，協助病友開始進入治療，建立信心。
她的故事 談自我照顧
肺癌治療藥物種類多 沒有悲觀的需要
什麼是圓滿的人生？當生命走到盡頭，在天堂門口回憶一生時，幸福過，也為別人帶來過幸福，就沒有遺憾。電影「一路玩到掛」兩個男主角完成一件又一件的人生清單，最後都回歸家庭。因著罹癌，我發現過去沒有善待身體，沒有好好陪伴家人，罹癌讓我更看重家庭，增加與爸媽相處的時間。
2021年1月，因為腰痠、腸胃不適和體重減輕，確診肺癌四期加上腦轉移，才51歲的我，簡直五雷轟頂難以置信。剛罹癌時，太太瞞著我逼問醫生還有多久的時間，醫生給了標準答案「3到6個月」。從醫生口中被宣判掛點的我，卻在後來發生了兩件讓我感動到飆淚的事，一是透過基因檢測我們找到了對應的標靶藥物，二是未來有機會可以動手術。
了解疾病的走向與治療策略對病友有益，也會使人生出信心。一位心理科醫生把癌症比喻為身上的壞小孩，我們要想方設法把壞小孩變好，而不是想要把它趕出去，然後就是面對它、接受它、處理它、放下它。
我以前喜歡在外亂跑，熬夜晚睡經常外食，現在改吃原型食物，登山步道練體能提升肺活量，降低工作量，調整身體狀況。標靶藥物的副作用讓我的皮膚變得脆弱，洗澡時容易在鼻頭附近滲點血，甲溝炎大約一個月要找皮膚科醫生剪指甲，腹瀉時而出現，調養後次數減少，體重也慢慢回穩。
老天爺把門給關了，但留了一條縫給我，在病友社團裡學習到人生的意義，是愛和給予。提醒正在讀這封信的你，剛確診時情緒不免慌亂，為了調養身體就想把工作辭掉，我的勸告是「不要」，沒工作容易胡思亂想，少了經濟收入會成為日後治療的隱憂，最好先請假，治療穩定後回到職場，經濟穩定能建立自信心，對治療也很有幫助。
快樂掌握在自己手上，簡簡單單過生活，也能把生活過得有滋有味，生命中的受苦事件，會引導我們踏上有意義的旅程。治療肺癌的藥物很多，所以真的沒有悲觀的需要！
12位權威醫生給晚期肺癌病友的12封信
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：確認標靶基因是關鍵 精準對抗晚期肺腺癌】