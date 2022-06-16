磁力共振導航 減前列腺癌放射治療副作用

立體定向放射治療是中、低風險前列腺癌的治療方法之一，養和醫療集團的一項臨床研究則發現，立體定向放射治療若配合磁力共振導航，治療副作用更少，有關結果已於醫學期刊《Cancer》發表。

港男第三大常見癌症

前列腺癌是本港男士第三大常見癌症，而且發病率逐升遞增，2019年便有2,532宗新症。大部分中、低風險患者，可透過手術或放射治療以根治前列腺癌，但由於患者年齡中位數為70歲，年齡和身體狀況未必適合接受手術，放射治療變成較佳選擇。

減鄰近組織損傷

過去以放射治療處理前列腺癌，都會將治療範圍擴大以達到根治目的，不過就可能影響鄰近器官，如膀胱、直腸等，引發腹瀉、腸道發炎、排尿困難副作用。養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指，「配合磁力共振導航作放射治療，是近年前列腺癌治療的一大突破。」因為前列腺癌的腫瘤會隨病人的呼吸而有位置改變、形狀和體積也出現變化，令放射治療的定位較位困難。現以磁力共振作導航，治療過程中可偵察和追蹤軟組織結構，令腫瘤位置和形狀清晰呈現。而立體定向放射治療能夠將放射線集中腫瘤位置，減低對鄰近器官損害，而實時監察更可讓醫生適時調整治療計劃。」