磅數居高不下 4個減肥壞習慣隨時令人減極都肥

大家是否曾經非常努力節食及運動，但依然無法令體重下降，減極也不瘦可能是你無意中養成一些有礙減肥的壞習慣。其中單是捱夜一個月，對體重的影響便等於五十多罐汽水。所以大家快快檢視一下自己是否有這些影響瘦身大計的壞習慣！
4個壞習慣
- 捱夜：捱夜不但令人翌日精神不振，更會打擊減肥效果。當人體長期睡眠不足時，控制食慾的荷爾蒙容易失衡，使人更容易感到飢餓，且特別渴望高熱量垃圾食物。若捱夜時愛食消夜，就更加會帶來額外熱量，令脂肪愈積愈多。反而足夠的睡眠有助促進新陳代謝，令減肥更加事半功倍。
- 不吃澱粉：米飯等碳水化合物被不少人認為是減肥大忌，但實際上完全不攝取澱粉質可能適得其反，可能令身體能量不足，運動時無法發揮最佳狀態，甚至引起頭暈、無力等問題。選擇全穀物等健康的澱粉來源，配合均衡飲食，才能持久減肥。
- 愛飲湯：很多人會忽略湯水的熱量，尤其是奶油湯或濃湯，可能帶來大量的脂肪和鈉，對減肥非常不利。即使是看似健康的蔬菜湯，若鹽分或油分太多，都會令人不知不覺吸入過多熱量，體重自然易升難降。
- 水分不足：水是人體不可或缺的元素，攝取不足時身體可能會誤將口渴當是飢餓，促使人吃得更多。而且水分 在新陳代謝及排毒過程有重要作用，所以每日飲夠水不但可幫助控制食慾，也使人感覺更有活力。