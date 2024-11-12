磅數居高不下 4個減肥壞習慣隨時令人減極都肥

愛飲湯： 很多人會忽略湯水的熱量，尤其是奶油湯或濃湯，可能帶來大量的脂肪和鈉，對減肥非常不利。即使是看似健康的蔬菜湯，若鹽分或油分太多，都會令人不知不覺吸入過多熱量，體重自然易升難降。

愛飲湯： 很多人會忽略湯水的熱量，尤其是奶油湯或濃湯，可能帶來大量的脂肪和鈉，對減肥非常不利。即使是看似健康的蔬菜湯，若鹽分或油分太多，都會令人不知不覺吸入過多熱量，體重自然易升難降。