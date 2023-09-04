社恐｜青少年社交恐懼症 深受人際壓力所苦

焦慮症是兒童青少年最常見的心理健康問題之一。過往研究顯示，將近十分之一的兒童青少年有社交恐懼症，而近年來「社恐」一詞更是在網路上廣泛流傳，指的正是這些深受人際關係壓力所苦的孩子們。
社交恐懼症狀 影響人際關係
社交恐懼症的核心症狀，包含擔心自己會在眾人面前出醜，一旦受到注意就感到焦慮，甚至出現如心跳加快、喘不過氣、冒冷汗、胃部不適、腦袋一片空白、肌肉僵硬緊繃等症狀。患者可能為了避免焦慮而因此而避免與人交流、迴避注視他人，逃避新環境，上台演講報告等特定場合。
這樣的情況會對孩子的人際關係和學校適應產生許多負面影響。然而，社交恐懼症常被忽視，許多孩子因為出現拒學問題而就醫，經過仔細評估後才發現背後隱藏著嚴重的社交恐懼症狀。
了解社交恐懼成因 藥物和認知治療
臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，社交恐懼症的成因複雜又尚無定論，和先天遺傳特質及後天環境因子可能皆有關聯。孩子如果有傾向負面思考、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等特點，更容易出現社交恐懼症狀。若過往曾有霸凌、兒時創傷等負面經驗，也可能讓孩子在面對與人交際的場合倍感壓力。
此外，若孩子合併某些精神科診斷，例如抑鬱、自閉症、思覺失調症等，都有可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期之表現。治療社交恐懼症，需同時結合藥物、放鬆技巧訓練和認知行為治療等多種方法。
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