祛濕｜營養師推薦春日健康食材 日本群馬縣產大和芋 去水腫高纖之選

天氣反覆無常，讓人難以適從，加上濕重，令身體更容易積聚濕氣，易累又易水腫！但原來在營養學方面都有一款食材可以令大家在潮濕的天氣中找到一點紓緩。

鮮淮山：去水腫、高纖、解春困

大家耳熟能詳的淮山，常用於煲湯的中藥；而鮮淮山則為食材的一種，營養價值高，功效亦非常廣泛，有益腎氣、健脾胃及去水腫消化的作用。

鮮淮山屬於根莖類蔬菜，含碳水化合物，但熱量則只有白飯的四成，更高纖更飽肚，可以取替米飯或麵包作為主食；其高黏度的醣蛋白，更可促進腸胃蠕動，有助瘦身排毒。註冊營養師Vivian更指出鮮淮山豐富的膳食纖維及其複合碳水化合物的特性有助穩定血糖及改善腸道微生態平衡，男女老幼都適宜食用。另一方面，鮮淮山亦屬高鉀食物，有助排走滯留體內過多的鈉和水份，加上當中豐富的維他命B，從而達到去水腫、降血壓、消除春困疲勞感的功效。

日本大和芋濃滑口感更勝鮮淮山

日本一般稱鮮淮山為長芋（NAGAIMO），而在眾多品種中，以群馬縣盛產的大和芋味道最濃厚、黏性最強、品質優秀的頂級山藥。由於群馬縣位於日本列島的正中央，地理環境理想，土壤肥沃，更有豐富農產資源，正正是栽種大和芋的理想地方；更會隨著氣候與雨量令外型產生變化，有長條狀、鼓棒狀、銀杏葉狀等。