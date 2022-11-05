神經麻痺｜眼歪嘴斜小心顏面神經麻痺！中醫輔助治療恢復快

日前一名35歲的黃小姐因上個月的職務調動，工作壓力大加上晚上又睡不好，在某日早上盥洗漱口時，發現水含不住會從嘴角漏出，一照鏡子驚覺自己嘴巴歪向右側且左眼也無法閉起來，由於擔心是中風趕緊到本院急診就醫，經醫師診斷為貝爾氏麻痺，除了服用類固醇外，也輾轉至中醫部搭配針灸治療，後續恢復良好。

顏面神經麻痺分 2 類 常見這些症狀

柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，當顏面神經麻痺時，抬頭紋、法令紋會消失變淡，也無法做出正常的面部表情，還可能出現眼淚和唾液分泌異常、舌頭前段味覺異常、聽覺過度靈敏聲音放大等症狀。

顏面神經麻痺可以分成中樞型及周邊型，中樞型主要是因腦血管疾病或腫瘤等因素造成的，由於是顏面神經核以上受損，所以只有臉下半部的表情肌肉無力，而臉上半部通常是正常的，且多少還會合併肢體無力、麻木、或其他神經學症狀；周邊型則是因感染、創傷、腫瘤、系統性疾病等所造成，由於是顏面神經核以下受損，所以臉部的表情肌肉會同時受到影響。