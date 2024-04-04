私處痕癢係咩事？即睇三大感染性陰道炎！(圖文懶人包)

當私密處的菌叢失去平衡，或是受到感染，會導致陰道發炎，並引發一些症狀。例如在覺得私密處會癢，有些刺激不舒服感；發現陰道分泌物的顏色或氣味改變了，變得難聞，分泌物的量變多或變得濃稠；在小便或性行為時更是不舒服，有時還會有輕微的出血。

最常見的三大感染性陰道炎分別是念珠菌陰道炎、細菌性陰道炎、及滴蟲陰道炎，由於致病菌不同，各有不同的特徵與治療方法。我們分別來看看：

三大感染性陰道炎

念珠菌陰道炎(Candida vaginitis)

念珠菌(Candida albican)是皮膚上常見的真菌，但容易在一些溫暖濕熱處，像是口腔內、腋下或腹股溝的皮膚皺褶、以及私密初造成感染。在一些免疫功能不佳的人身上，或是使用從尿液排出糖分的藥物時，就可能會演變成會陰部的感染。