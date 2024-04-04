私處痕癢係咩事？即睇三大感染性陰道炎！(圖文懶人包)

當私密處的菌叢失去平衡，或是受到感染，會導致陰道發炎，並引發一些症狀。例如在覺得私密處會癢，有些刺激不舒服感；發現陰道分泌物的顏色或氣味改變了，變得難聞，分泌物的量變多或變得濃稠；在小便或性行為時更是不舒服，有時還會有輕微的出血。
最常見的三大感染性陰道炎分別是念珠菌陰道炎、細菌性陰道炎、及滴蟲陰道炎，由於致病菌不同，各有不同的特徵與治療方法。我們分別來看看：
三大感染性陰道炎
- 念珠菌陰道炎(Candida vaginitis)
念珠菌(Candida albican)是皮膚上常見的真菌，但容易在一些溫暖濕熱處，像是口腔內、腋下或腹股溝的皮膚皺褶、以及私密初造成感染。在一些免疫功能不佳的人身上，或是使用從尿液排出糖分的藥物時，就可能會演變成會陰部的感染。
念珠菌陰道炎患者的主要症狀是癢，而且會發現陰道有厚厚的乾酪狀分泌物，雖然沒有臭味但看起來比較濃稠；雖然念珠菌會讓陰道發炎，但這時陰道的酸鹼值界在正常的弱酸性，約3.8到4.5之間。若取樣則可以看到假菌絲。需要用抗黴菌藥治療。
- 細菌性陰道炎(Bacterial vaginosis)
最常見的陰道炎就是細菌性陰道炎，這是起因於陰道正常菌叢的平衡被打亂了，所以通常陰道內沒有真正出現組織的發炎。性行為活躍的女性比較容易出現細菌性陰道炎，但就算沒有性行為，也會有菌叢失去平衡的狀況，也會讓人罹患細菌性陰道炎。
患者會出現水水的陰道分泌物，帶有淡淡的灰白色，而且有魚腥臭味，尤其這種不好的氣味會在性行為後益加明顯。取樣檢查的話，會發現陰道酸鹼值升高，大於4.5。細胞周邊有許多小小的細菌(Gardnerella vaginalis)，我們稱為「線索細胞(clue cell)」；用氫氧化鉀檢驗的時候會有胺味。確診後需要用抗生素治療，但經常復發。
- 滴蟲陰道炎(Trichomoniasis)
陰道滴蟲(Trichomonas vaginalis)是由性行為感染到的其中一種寄生蟲。樣貌是單一細胞，帶有活動鞭毛。感染陰道滴蟲的男性會在其泌尿道長著陰道滴蟲，但通常不會有什麼症狀，萬一藉由性行為傳染到女性身上時，就會造成陰道發炎，並增加其他性病傳染的機率。
患者的分泌物水水的，但帶有泡泡，顏色是黃綠色，並帶有惡臭。這時患者的陰道發炎，酸鹼值升高，大於4.5。取樣可以看到正在活動的陰道滴蟲。確診後需要用抗生素治療，而且務必同時治療性伴侶。
癢癢好可怕，我該怎麼辦？
- 先不要浸浴、浸溫泉
- 平常穿著棉質的底褲，避免穿著緊繃悶熱的褲子
- 不要經常自行沖洗陰道，破壞正常菌叢
- 上廁所完的擦拭由前至後，絕對不能由後往前
- 不要用各種會造成局部刺激的物品，像是添加香氛的衛生巾，或是替私密處磨砂等
- 減少性伴侶數目，並使用安全套
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：私密處癢癢為哪樁？三大感染性陰道炎報你知！（圖文懶人包）】