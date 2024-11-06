秋冬免疫力差！醫籲︰「這群人」需警惕流感與帶狀疱疹雙重威脅！

帶狀疱疹是一種由病毒引起的疾病，俗稱「生蛇」。

隨著流感季節的到來，對於免疫力較弱的高風險族群，如患有慢性腎病、免疫系統受損(有癌症病史)、糖尿病等疾病，單單預防流感是不夠的，另一個常被忽略但同樣具威脅性的疾病——帶狀疱疹也需特別留意。

每年秋冬各種傳染疾病盛行，尤其是流感流行季，同時也是帶狀疱疹病毒伺機而動的時候。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅醫生提醒，50歲以上民眾，隨著年齡增加、免疫力降低，帶狀疱疹的感染風險明顯提高，尤其是糖尿病患者，因為其免疫功能受影響，更容易誘發帶狀疱疹。

歐弘毅醫生解釋，帶狀疱疹是一種由病毒引起的疾病，俗稱「生蛇」。急性期不只會劇痛纏身，痊愈後得到的併發症也不容小覷，帶狀疱疹後神經痛也可能導致不能好好睡覺、每時每刻都感到火燒般疼痛。