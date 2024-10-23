秋冬危機四伏！心腦血管病高峰期來襲，誰最易中風？醫生教你「談笑用兵」

心臟病和腦血管病分別為本港的第三及第四號殺手，特別在秋冬季節，由於早晚溫差大，加上天氣變幻不定，心腦血管疾病發病率顯著上升，腦中風更是難以忽視的嚴重問題。除了患有高血壓、高血糖、高血脂(即「三高」)以及心律不正的長者，應及早預防並留意自身健康之外，神經外科專科醫生提醒，近年來亦出現中風年輕化的趨勢！適逢10月29日的世界中風關注日，本文將為大家剖析如何有效預防中風，以及如何迅速辨識中風症狀，幫助大家更了解認識這一嚴重疾病。

每四人中就有一人可能中風 缺血性中風佔七成以上 中風為香港第五大常見死因，2022年與中風相關的死亡個案達到3,057宗。根據世界衛生組織統計，男性中風的風險高於女性，但不論性別，每個人都有患上中風風險，且發病率較高，平均每四人中就有一人在一生中可能罹患中風。 神經外科專科醫生黃秉康表示，中風是由於腦細胞的血液供應受阻，導致部分腦細胞壞死並引發功能障礙。中風主要分為缺血性中風和出血性中風，即「塞血管」和「爆血管」。其中缺血性中風最為常見，佔所有中風病例七至八成，而出血性中風則佔約兩成。

中風來勢洶洶 警惕小中風訊號 記住「談笑用兵」 腦中風通常發生得極為突然，因此需要留意一些早期徵兆。黃醫生特別提醒要注意小中風警號，例如：突然半邊身無力、單側視力模糊、突如其來頭暈或言語不清等。即使這些徵狀短暫出現，也可能發展為更嚴重的中風，千萬不可輕視。 為了幫助大家迅速辨識中風症狀，黃醫生提出了一個簡單的口訣「談笑用兵」： 「談」代表言語不清、説話有困難；

「笑」代表面部笑容不對稱；

「用」代表單邊手腳無力或麻痺、動作不靈活；

「兵」則提醒一旦發現以上問題，應立即請救兵協助，及時入院求醫。 這個口訣的核心在於及時求醫，當發現任何中風症狀時，要立即記下症狀發生的時間並盡快求醫。因為中風黃金治療時間非常短，僅有3至4.5小時，錯過可能會影響治療效果。到醫院後，醫生會通過電子掃描來確定中風類型，如果為缺血性中風，常用的治療方式是通過溶栓藥物來溶解血塊，恢復血液供應。對於嚴重的中風患者，或需要進行微創導管手術治療。

中風後需針對併發症進行預防 降低復發風險 中風後，患者腦部受損的範圍不同，所出現的症狀也各有差異，如無法講話、半邊身癱瘓、四肢不協調、平衡障礙等。黃醫生強調，應根據中風患者的具體情況預防可能出現的併發症。例如：手腳無力的患者需慎防跌倒；言語不清和吞嚥困難的患者應警惕肺炎風險；言語表達有困難的患者可能會有情緒障礙的問題，這些都需要特別留意。 預防二次中風的關鍵在於控制危險因素，首先是吸煙習慣，吸煙者中風後復發的機率非常高。此外，「三高」也是中風的重要誘因，這些因素都容易損害腦部血管。其他中風風險因素還包括心律不正等心臟問題。據統計，約三成的中風病例與心臟病有關，因此要透過超聲波檢查心臟問題，及早發現問題並對症治療從而預防中風復發。

年輕人也有機率中風 飲食與運動是關鍵 近年來中風年輕化的趨勢愈發明顯，甚至二十多歲的年輕人也不能忽視中風風險，特別是吸煙者、缺乏運動的人士、肥胖者以及有家族病史的群體，更容易發生腦血管問題或突發腦出血。 黃醫生指出，預防中風以及防止二次中風應從生活習慣入手，首先飲食上應注意控制鹽分攝入，特別是外出用餐時；其次要關注膽固醇和高血壓問題，避免食過多油膩食物、海鮮等，還要保持血糖穩定，減少攝入含糖分過高的食物和飲料。生活上則應戒煙並保持規律運動，他建議，每周進行2至3次有氧運動，每次約30分鐘，這樣能有效降低中風風險，同時能預防心腦血管疾病。 總之，良好的生活習慣是預防中風的關鍵，愈早開始，愈能保障健康。