秋冬大肆虐「幾種病毒一齊中」小心1症狀拖超耐！

30多歲的陳先生從事科技業，因工作環境為大辦公室，今年5月時被同事傳染新冠病毒，休養1個月後恢復得不錯，但10月初又因辦公室感冒大流行，再度「中獎」，喉嚨嚴重沙啞「失聲」，最後尋求光田綜合醫院中醫師江昱寛處理咽喉發炎的問題並調整體質，期盼抵抗力能回到確診前的狀態。
確診後又感冒竟失聲半個月 科技男靠中醫護嗓調體質
江昱寛表示，今年是新冠解封後的第一個秋冬，不少民眾年中時才因一波新冠疫情「中獎」，到了秋冬，氣候變化加上近日病毒肆虐，又罹患流感或呼吸道疾病。以陳先生為例，5月確診以為沒留下甚麼後遺症，但很少感冒的他，這次的狀況卻嚴重得多，而且還出現感冒天數變長、症狀加劇的現象，喉嚨嚴重沙啞，幾乎無法說話，喉嚨發炎的問題也調養了近半個月。這才發現因確診新冠，影響免疫力，因此決定找中醫調理身體。
江昱寛也發現，今年這波感冒，出現喉嚨「失聲」的例子特別多，而且往往不容易好，常常是感冒症狀都差不多了，就剩聲音還未恢復。
特別留意免疫系統的保護與強化
醫師指出，大多數的咽(喉)痛是熱性的，當風寒或風熱邪氣侵襲人體。咽喉部位是呼吸道、腸胃道的門戶，症狀最先發生，也可能最晚結束。
當出現「失聲」問題時，中醫會使用清熱解毒的藥物，來處理黏膜或聲帶的發炎，例如金銀花、連翹、薄荷、牛蒡子、桔梗、生甘草等，再加上滋潤養陰、通調肺氣的方式，例如︰百合、半夏、玄參、生地黃、麥門冬等藥材，能有效地提升免疫力，排出代謝廢物、降低黏膜敏感度，進而達到止咳開嗓，緩解病痛的效果。
江昱寛也提醒，由於今年是首次解封的秋冬季，不少病毒蠢蠢欲動，因此要特別留意免疫系統的保護與強化，尤其有人今年是「好幾種病毒一起中」，容易出現感冒恢復期拉長，症狀也加重的狀況。他建議可多利用中藥調理體質，不但能解決感冒後期的失聲、久咳不愈或鼻水流不停的症狀，還可提升免疫力，減少感冒次數，甚至也能降低感冒出現併發症的風險，可說一舉數得。
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