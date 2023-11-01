秋冬大肆虐「幾種病毒一齊中」小心1症狀拖超耐！

30多歲的陳先生從事科技業，因工作環境為大辦公室，今年5月時被同事傳染新冠病毒，休養1個月後恢復得不錯，但10月初又因辦公室感冒大流行，再度「中獎」，喉嚨嚴重沙啞「失聲」，最後尋求光田綜合醫院中醫師江昱寛處理咽喉發炎的問題並調整體質，期盼抵抗力能回到確診前的狀態。

確診後又感冒竟失聲半個月 科技男靠中醫護嗓調體質 江昱寛表示，今年是新冠解封後的第一個秋冬，不少民眾年中時才因一波新冠疫情「中獎」，到了秋冬，氣候變化加上近日病毒肆虐，又罹患流感或呼吸道疾病。以陳先生為例，5月確診以為沒留下甚麼後遺症，但很少感冒的他，這次的狀況卻嚴重得多，而且還出現感冒天數變長、症狀加劇的現象，喉嚨嚴重沙啞，幾乎無法說話，喉嚨發炎的問題也調養了近半個月。這才發現因確診新冠，影響免疫力，因此決定找中醫調理身體。 江昱寛也發現，今年這波感冒，出現喉嚨「失聲」的例子特別多，而且往往不容易好，常常是感冒症狀都差不多了，就剩聲音還未恢復。