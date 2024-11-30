秋冬換季容易睡不好有4主因！營養師推薦3助眠食物幫助改善

每到換季，許多人會出現睡不好的問題。營養師建議在換季時可以吃3種好眠食物，幫助生理時鐘校正回歸。

天氣漸漸變冷，秋冬換季除了衣服要換成長袖、長褲等保暖衣物外，許多人也會將厚棉被拿出來，希望晚上睡覺能有個溫暖的好眠，不過有些人在換季時卻常遇到睡不好的情況。為甚麼換季容易影響睡眠？又該如何改善秋冬換季睡不好的問題呢？營養師張語希一一解答！

季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

每到換季，許多人就會出現睡不好的問題，晚上難以入睡或是半夜醒來、睡得斷斷續續，睡眠質素欠佳也影響到隔天精神，讓人相當困擾。營養師張語希表示，換季時睡眠容易受到影響，主要與以下4個原因有關：

3 好眠食物幫助改善 加上規律作息可提升睡眠質素

如果長期睡眠質素欠佳，不只會影響到隔天的精神、注意力，更會進一步影響到工作、生活。此外，營養師張語希提到，長期睡不好覺，還有可能出現焦慮、易怒等情緒表現，或是免疫系統變弱、容易感冒等身體不良反應，也有可能會影響內分泌系統，造成暴飲暴食、體重上升等。

若要改善換季睡不好的問題，飲食事實上也能提供幫助。營養師張語希建議，在換季時可以吃以下3種好眠食物，幫助生理時鐘校正回歸：

香蕉：富含鉀、鎂，有助於肌肉放鬆、減少夜間抽筋，讓人可以睡得更沉。

合桃：含有天然的褪黑激素，可以幫助身體調整睡眠周期、提升睡眠深度。

燕麥：富含胺基酸、維他命 B 群，有助於穩定神經系統並讓身體更容易放鬆。

而除了飲食調整外，若要解決換季期間的睡眠困擾，也需要有規律的作息，另外睡前也要記得別吃太飽、別大量運動，或是喝咖啡、濃茶等刺激的物質，因為這些都有可能會影響到睡眠。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】