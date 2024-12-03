秋冬早晚溫差大 提防中風

心臟病和腦血管病分別為本港的第三及第四號殺手，在秋冬早晚溫差大，加上天氣變幻不定，心腦血管疾病發病率顯著上升，其中腦中風更不容忽視。除了患有高血壓、高血糖、高膽固醇(即「三高」)及心律不正的長者，應及早預防並留意自身健康之外，近年來亦出現中風年輕化的趨勢。 神經外科專科醫生黃秉康表示，中風是由於腦細胞的血液供應受阻，導致部分腦細胞壞死並引發功能障礙。中風主要分為缺血性中風和出血性中風，即「塞血管」和「爆血管」。其中缺血性中風最為常見，佔所有中風病例七至八成，而出血性中風則佔約兩成。



警惕小中風 腦中風通常發生得極為突然，因此需要留意一些早期徵兆。黃秉康特別提醒要注意小中風警號，例如：突然半邊身無力、單側視力模糊、突如其來頭暈或言語不清等。即使這些徵狀短暫出現，也可能發展為更嚴重的中風，千萬不可輕視。 為助大家迅速辨識中風症狀，黃秉康提出了一個簡單的口訣「談笑用兵」。

談：言語不清、說話有困難；

笑：面部笑容不對稱；

用：單邊手腳無力或麻痺、動作不靈活；

兵：一旦發現以上問題，應立即請救兵協助，及時入院求醫。 留意黃金治療時間 這口訣的核心在於及時求醫，當發現任何中風症狀時，要立即記下症狀發生的時間並盡快就醫。因為中風黃金治療時間非常短，僅有3至4.5小時，錯過可能會影響治療效果。到醫院後，醫生會通過電子掃描來確定中風類型，如果為缺血性中風，常用的治療方式是通過溶栓藥物來溶解血塊，恢復血液供應。對於嚴重的中風患者，或需要進行微創導管手術治療。



針對併發症作預防 中風後，患者腦部受損的範圍不同，所出現的症狀也各有差異，如無法講話、半邊身癱瘓、四肢不協調、平衡障礙等。黃秉康強調，應根據中風患者的具體情況預防可能出現的併發症。例如：手腳無力的患者須慎防跌倒；言語不清和吞嚥困難的患者應警惕肺炎風險；言語表達有困難的患者可能會有情緒障礙的問題。 飲食與運動是關鍵 近年來中風年輕化的趨勢愈發明顯，甚至二十多歲的年輕人也不能忽視中風風險，特別是吸煙者、缺乏運動的人士、肥胖者以及有家族史人士，更容易發生腦血管問題或突發腦出血。 黃秉康指，預防中風以及防止二次中風應從生活習慣入手，飲食上應控制鹽分攝入，特別是外出用餐時；其次要關注膽固醇和高血壓問題，避免食過多油膩食物、海鮮等，還要保持血糖穩定，減少攝入糖分過高的食物和飲料。生活上則應戒煙並保持規律運動，建議每周做2至3次有氧運動，每次約30分鐘，便可有效降低中風風險，同時預防心腦血管疾病。