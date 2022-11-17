秋冬滋潤糖水 吃太多小心攝取過量糖分澱粉質

很多人喜歡在秋冬吃中式糖水，貪其滋潤養生，但這些糖水真的健康嗎？雖然中式糖水不似西式糕點使用大量牛奶或牛油，亦大多使用含膳食纖維、維他命及礦物質的原形食物製成，惟經常都會添加糖分提升甜味，加上材料本身的澱粉質，多吃也對健康不利。

材料多屬原形食物

比起西式的蛋糕或酥皮，中式糖水算是較好的選擇，除了添加的糖之外，本身的材料大多都屬健康類型，如豆類、根莖植物及籽仁等。