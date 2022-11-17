秋冬滋潤糖水 吃太多小心攝取過量糖分澱粉質

很多人喜歡在秋冬吃中式糖水，貪其滋潤養生，但這些糖水真的健康嗎？雖然中式糖水不似西式糕點使用大量牛奶或牛油，亦大多使用含膳食纖維、維他命及礦物質的原形食物製成，惟經常都會添加糖分提升甜味，加上材料本身的澱粉質，多吃也對健康不利。
材料多屬原形食物
比起西式的蛋糕或酥皮，中式糖水算是較好的選擇，除了添加的糖之外，本身的材料大多都屬健康類型，如豆類、根莖植物及籽仁等。
小心隱形糖分
不過，很多人以為豆類屬於蛋白質，但實際上它們是澱粉類，以未煮熟的綠豆或紅豆計，約25克便等於一份澱粉，再加上烹調時加入不少的糖，所以一碗紅豆沙或綠豆沙，含有不少的澱粉質和糖分。即使是成分單純的芝麻糊，其實加了米才能變成黏稠的糊狀，有些更會加入花生醬，也少不了糖，才會成為一碗令人回味的糖水。
若想飲一碗滋潤糖水，自製雪耳蓮子糖水可能是不錯的選擇，雪耳有多糖體可提升免疫力，又含有膳食纖維，加一點紅棗或龍眼乾一起煮，不用加糖也甜入心。
減糖3招
不論是哪一種糖水，都含有一定的熱量，如果不想因此而令脂肪積聚，就可以採取以下措施：
- 減少正餐的澱粉：正餐的澱粉減半，維持整日全榖雜糧不過量；
- 自己製作、減少糖量：自製或選擇無糖產品，避免攝取過量糖分；
- 一小碗為限：糖水始終含糖，淺嘗就好。