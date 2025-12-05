秋冬腰背更容易痠痛？醫拆解「天氣與疼痛」真正關係

每到秋冬，診間常見腰痠背痛患者明顯增加。有人舊疾復發，也有人突然感到僵硬不適；甚至平時沒有腰痛的人，也因氣溫驟降開始喊痛。國泰綜合醫院復健科劉怡均醫生指出，低溫確實會讓肌肉與筋膜收縮、局部血流變少，引發僵硬與痠痛。不過，大型研究顯示，急性下背痛與氣溫、濕度、氣壓並無明確直接關聯。

慢性疼痛族群更敏感 氣象變化放大症狀

劉怡均醫生表示，新發作腰痛多與天氣無關，但慢性肌肉骨骼疼痛患者對氣候變化較敏感，氣壓或濕度波動容易放大原有症狀。天氣變化也會影響主觀痛感，尤其氣壓劇烈起伏時更為明顯。研究亦顯示，低溫可能改變神經傳導，使部分人對疼痛更敏銳。因此天氣不是疼痛的根本原因，但確實可能使既有問題惡化。

秋冬保養原則 保暖規律動最重要

秋冬為腰痠背痛高峰，劉怡均醫生建議，適度保暖能減少肌肉僵硬，必要時短時間熱敷有助放鬆。規律運動同樣關鍵，即使天冷也應維持活動量，如快走、有氧、核心訓練或伸展，可降低慢性腰痛與復發風險。日常姿勢需注意，避免久坐久躺、定時起身活動，搬重物時保持正確姿勢；寒風中工作者更應加強保暖。情緒與睡眠也會影響疼痛感受，維持心情穩定與良好睡眠品質都有助緩解不適。