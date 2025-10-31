秋冬面紅紅 可能係皮膚病？

皮膚科專科醫生陳厚毅指出，女性較男性易患玫瑰痤瘡，常見於30至50歲人士，而玫瑰痤瘡導致面紅的原因，是微血管擴張。「曾有本地調查指出，超過七成有面紅徵狀的受訪市民從未求診；另有超過六成人從不理會面部泛紅的情況。由此可見，很多人覺得即使經常不正常地面紅，也只是小事。」

轉眼又踏入乾燥的秋冬季，北風迎面一吹，加上再曬一會，女孩子就會面紅紅。可是，若經常面紅紅，尤其年輕女性，原因卻未必這麼簡單，有可能是身體對陽光、熱力等的不正常反應，例如患了玫瑰痤瘡(Rosacea)。

玫瑰痤瘡分4大類型

陳厚毅提醒，玫瑰痤瘡對外觀和生活都可帶來很大影響，因為玫瑰痤瘡可以分為紅斑型、水腫型、膿瘡型、酒渣鼻型等4大類型，每種都有不同徵狀和影響，「以水腫型為例，患者面部會潮紅和發炎，此外還會出現面部水腫，導致面部輪廓變形。又例如酒渣鼻型就更嚴重，患者整個鼻子會變得厚實，毛孔擴大，皮膚表面出現粗糙和顆粒狀紅斑，嚴重時甚至鼻子變形。」

針對成因作治療

針對不同成因導致面部微血管擴張，繼而誘發玫瑰痤瘡，現時又多種不同的治療方法，包括：

1. 外塗抗生素藥膏，或有助收縮血管的藥膏。

2. 近年醫學研究發現部分玫瑰痤瘡是因為面上的「蠕形蟎蟲」過多，這些蟎蟲在每個人面上的皮膚都會有，是正常情況，但醫學研究發現如果玫瑰痤瘡患者面部的蠕形蟎蟲數量較多，病情往往也會較嚴重，所以現在也有較新的針對蠕型蟎蟲的藥膏，對玫瑰痤瘡有一定改善的作用。

3. 若外塗藥膏效果不理想，可考慮改用口服藥物，例如四環素類藥物或維他A酸藥物。

4. 萬一口服藥物效果仍不理想，則可進一步考慮光學治療。「由於玫瑰痤瘡是一個血管擴張的問題，現時可用彩光或激光令患者面部血管收縮，減輕玫瑰痤瘡的程度。這些彩光、激光並不是常用於美容去斑那種，因為去斑的彩光或激光是針對黑色素，而治療玫瑰痤瘡的彩光或激光則是針對血管，因此所用的光波長不同，建議詳細諮詢醫生。」

