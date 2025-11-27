秋冬養生食譜｜豆漿機5款食療　功能包括防脫髮、減肥排毒、補血養顏

以豆漿機自己製作豆漿，比起市面上的豆漿更健康。近日天氣開始變得乾燥，屬轉季的徵兆，以下就為大家推薦防脫養髮「三黑」豆漿、補血養顏「四紅」豆漿、小米燕麥豆漿、蓮子百合豆漿及綠豆薏米豆漿5款秋冬的養生豆漿食譜，作為每天的早餐也不錯！

豆漿機食譜1｜防脫養髮「三黑」豆漿 集合黑豆、黑芝麻和黑米的「三黑」豆漿對頭髮的健康有很大幫助，除了能令頭髮變得烏黑，回復健康的顏色之外，更有滋潤頭髮的作用，可防止頭髮毛燥，同時對脫髮問題都有一定的幫助。如果有髮量少或脫髮問題，可以一星期喝2-3次，對頭髮的生長有一定功效。 「三黑」豆漿材料 黑豆 10g、黑芝麻 5g、黑米 5g、黃豆 10g、水 250mL 防脫養髮「三黑」豆漿做法 把所有材料洗淨，睡前浸泡備用。 睡醒後將浸泡後的材料放入豆漿機內，加水啟動機器即可。

豆漿機食譜2｜補血養顏「四紅」豆漿 紅豆、紅棗、枸杞和花生帶補血益氣的功效，集合4種食材的「四紅」豆漿特別適合經期量少，或是血氣較虛的女生飲用。而這款豆漿同時具養顏的功效，多喝可亮澤肌膚，屬女生的補品之一，不過經期間不建議飲用。 補血養顏「四紅」豆漿材料： 黃豆 15g、花生10g、枸杞 5g、紅棗 2顆、紅豆 10g、水 250mL 補血養顏「四紅」豆漿做法 除了紅棗和枸杞之外，其他材料在睡前加水浸泡備用。 紅棗去核，睡醒後將浸泡後的材料放入豆漿機中，加入紅棗和枸杞，再加水啟動機器即可。

豆漿機食譜3｜排毒瘦身 小米燕麥豆漿 小米和燕麥屬減肥必備的食材，具有清理腸胃、排毒瘦身、消水腫等作用，而且兩種食材都有一定的飽腹感，若作為豆漿飲用，相對而言可吃較少食物，同樣能幫助減肥。每星期抽幾天以這款豆漿作為早餐飲用，長久下去一定可以看到減肥的成果！ 小米燕麥豆漿材料： 燕麥5g、小米 5g、紅豆10g、黃豆15g、水250mL 小米燕麥豆漿做法 把所有材料除燕麥洗淨，睡前浸泡備用。 睡醒後將浸泡後的材料放入豆漿機內，加入燕麥，再加水啟動機器即可。

豆漿機食譜4｜安神助眠 蓮子百合豆漿 都市人生活壓力大，不少人都會有失眠的問題，以蓮子和百合就具有養心安神的作用，可以幫助改善睡眠質素，特別適合有失眠問題，或多夢的人士飲用。同時具有滋陰潤燥的功效，秋冬天氣比較乾燥，可飲用這款豆漿幫助改善喉嚨乾涸的問題。 蓮子百合豆漿材料： 乾百合5g、蓮子5g、黃豆20g、水250mL 蓮子百合豆漿做法 把所有材料洗淨，睡前浸泡備用。 睡醒後將浸泡後的材料放入豆漿機內，加水啟動機器即可。

豆漿機食譜5｜降火祛痘 綠豆薏米豆漿 如果有口臭、便秘等問題，可能是因為身體的毒素未能排出體外，造成肝火盛的問題。而綠豆和薏米就有降火的功效，一星期飲2-3次，可改善肝火盛的問題。如果有暗瘡、面油等煩惱，綠豆薏米豆漿具控油祛痘的功效，可改善皮膚的問題。 綠豆薏米豆漿材料： 薏米 5g、綠豆 10g、黃豆 15g、水 250mL 綠豆薏米豆漿做法 把所有材料洗淨，睡前浸泡備用。 睡醒後將浸泡後的材料放入豆漿機內，加水啟動機器即可。