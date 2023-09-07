熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
健康
2023-09-07 18:00:00

秋分2023｜秋分是甚麼意思？又到吃大閘蟹時節？ 一文睇清養生要點

分享：
秋分｜秋分是甚麼意思？又到吃大閘蟹時節？ 一文睇清養生要點

秋分｜秋分是甚麼意思？又到吃大閘蟹時節？ 一文睇清養生要點

923日就是廿四節氣中的秋分，是食大閘蟹的季節。然而秋分的意思是甚麼？民間有甚麼習俗？生活細節上有甚麼要注意才可維持健康？以下為大家一一解說。

秋分日夜平分

以為中秋是秋天的中間點？其實秋分才是，就像春分一樣，晝夜時間長短再度相同，而當日之後北半球(包括香港)開始日短夜長，氣溫逐漸下降，是反映季節變化的重要節氣。

中秋節應節食物｜碌柚/沙田柚好處及營養（am730製圖） 中秋節應節食物｜碌柚/沙田柚好處及營養（am730製圖） 中秋節應節食物｜碌柚/沙田柚好處及營養（am730製圖） 中秋節應節食物｜碌柚/沙田柚好處及營養（am730製圖）

秋分養生之道

雖然天氣開始轉涼，但不要過早添衣，因為從中醫角度，適度的秋涼刺激，有助於鍛煉禦寒能力，有助適應冬天的來臨，是為「秋凍」。另外，寒暑開始轉換，氣溫尚未穩定，若過早增添衣服而氣溫又回暖，便容易一冷一熱而生病。最好的應對方法是，帶備一件薄薄的外套，覺得太涼、大風時才穿上，便可收養生之效又不怕病倒。

外套

外出不妨帶備薄外套，既可感受「秋凍」，有需要亦能保暖。

秋分校正度量衡、秋分後才行秋決？

晝夜等長有公平、公正之意，於是古時各朝代都會在春分和秋分當日校正度量衡準器，包括長度、重量、容量，都要達到公平的水準，自我提醒誠實交易、貿易的精神。另一方面，秋分後才進行秋決也是順應天地陰陽的做法。春分到秋分之間，屬陰消陽長的時期，為了不干擾天地萬物，所以古代刑罰會避免在春分之後、秋分之前執行。

秤

古時會在秋分之時校正度量衡。

食大閘蟹勿過量

秋天一方面要補肺益氣，應多吃滋陰潤肺、養陰生津的食物，而秋分屬涼燥，可多吃清潤、溫潤之物，例如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米；山楂、百合、銀耳、蘋果、甘蔗等，都是除燥養陰佳品。秋天是吃蟹的季節，大閘蟹亦屬當造，是時候大快朵頤，不過要留意蟹類性寒，一次不宜吃太多，否則容易腹瀉。食用時應將腮、胃及心臟除去，最好配合薑茶同吃，減低寒涼。

大閘蟹

大閘蟹雖滋味但不宜過量。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受