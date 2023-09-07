秋分2023｜秋分是甚麼意思？又到吃大閘蟹時節？ 一文睇清養生要點

秋分｜秋分是甚麼意思？又到吃大閘蟹時節？ 一文睇清養生要點

9月23日就是廿四節氣中的秋分，是食大閘蟹的季節。然而秋分的意思是甚麼？民間有甚麼習俗？生活細節上有甚麼要注意才可維持健康？以下為大家一一解說。

秋分日夜平分 以為中秋是秋天的中間點？其實秋分才是，就像春分一樣，晝夜時間長短再度相同，而當日之後北半球(包括香港)開始日短夜長，氣溫逐漸下降，是反映季節變化的重要節氣。

秋分養生之道 雖然天氣開始轉涼，但不要過早添衣，因為從中醫角度，適度的秋涼刺激，有助於鍛煉禦寒能力，有助適應冬天的來臨，是為「秋凍」。另外，寒暑開始轉換，氣溫尚未穩定，若過早增添衣服而氣溫又回暖，便容易一冷一熱而生病。最好的應對方法是，帶備一件薄薄的外套，覺得太涼、大風時才穿上，便可收養生之效又不怕病倒。

秋分校正度量衡、秋分後才行秋決？ 晝夜等長有公平、公正之意，於是古時各朝代都會在春分和秋分當日校正度量衡準器，包括長度、重量、容量，都要達到公平的水準，自我提醒誠實交易、貿易的精神。另一方面，秋分後才進行秋決也是順應天地陰陽的做法。春分到秋分之間，屬陰消陽長的時期，為了不干擾天地萬物，所以古代刑罰會避免在春分之後、秋分之前執行。