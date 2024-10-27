秋天當造 香甜栗子 補腎強筋兼健脾益胃

每年踏入秋冬季節，街頭便有小販檔售賣糖炒栗子，傳來的香氣令人食指大動。栗子不止香甜粉糯，更含有豐富的營養，並且有補腎強筋、健脾養胃等功效，原粒炒香或烚熟，又或用來煲湯或炆煮，甚至用製作滋潤糖水，都十分適合。
改善長者四肢無力
栗子含有維他命B群及C、鉀、鋅等多種營養素，其中維他命B群，有助代謝、維持神經系統健康，維他命C則可增強免疫力和抗氧化，鉀有助維持心臟功能和血壓平衡，鋅可促進免疫功能、幫助傷口愈合、支持生長發育。
在中醫的角度，栗子味甘、性溫，具有治腰腳不遂、益氣及厚腸胃等功效，而且栗子可溫補腎氣、強健筋骨，有助改善老年人或腎虛者腰膝痠軟、四肢無力症狀，適量食用可改善脾胃虛寒、慢性腹瀉者的腸胃功能。
留意攝取量
然而，有幾類人士不宜過量食用栗子。第一類是需要控制體重及血糖的人，因為栗子的碳水化合物和熱量較高，約10顆便等於一碗白飯，若吃了栗子便要相應減少飯量，以免令體重及血糖節節上升。肥胖或減重者應嚴格控管攝取量，避免攝入過多造成熱量過剩。第二類是消化不良患者，因栗子含有纖維，吃得太多容易引發消化不良、腹脹或腹痛。
此外，體質燥熱的人也不宜常吃性溫的栗子，以免上火引起口乾、喉嚨痛、便秘等症狀。由於栗子的鉀量高，腎病患者多吃或會增加心臟負擔，所以還是少吃為妙。