秋天BBQ不怕變胖！營養師推「地中海型烤肉拼盤」減輕身體負擔

每逢秋天，親朋好友齊聚一堂BBQ不僅是很好的社交活動，還能趁機透過美食犒賞自己這陣子的辛勞；但是，當心吃完體重上升，還造成代謝負擔！

秋天專屬點心：柚子可當最後甜點，一次最多

秋天專屬點心：柚子可當最後甜點，一次最多 2 至 3 瓣，有效控制血糖。

秋天專屬點心：柚子可當最後甜點，一次最多 2 至 3 瓣，有效控制血糖。

秋天專屬點心：柚子可當最後甜點，一次最多 2 至 3 瓣，有效控制血糖。

秋天專屬點心：柚子可當最後甜點，一次最多 2 至 3 瓣，有效控制血糖。

多纖健腸甜玉米：以新鮮整根或切塊玉米取代麵包，吃到的膳食纖維多更多，但記得不要額外使用奶油；

多纖健腸甜玉米：以新鮮整根或切塊玉米取代麵包，吃到的膳食纖維多更多，但記得不要額外使用奶油；

多纖健腸甜玉米：以新鮮整根或切塊玉米取代麵包，吃到的膳食纖維多更多，但記得不要額外使用奶油；

多纖健腸甜玉米：以新鮮整根或切塊玉米取代麵包，吃到的膳食纖維多更多，但記得不要額外使用奶油；

多纖健腸甜玉米：以新鮮整根或切塊玉米取代麵包，吃到的膳食纖維多更多，但記得不要額外使用奶油；

香烤魚：將鯖魚或鮭魚、秋刀魚、柳葉魚撒上一點海鹽、檸檬汁及白芝麻，既攝取優質

DHA 香烤魚：將鯖魚或鮭魚、秋刀魚、柳葉魚撒上一點海鹽、檸檬汁及白芝麻，既攝取優質 Omega-3 脂肪酸，又能幫助抗發炎；

DHA 香烤魚：將鯖魚或鮭魚、秋刀魚、柳葉魚撒上一點海鹽、檸檬汁及白芝麻，既攝取優質 Omega-3 脂肪酸，又能幫助抗發炎；

DHA 香烤魚：將鯖魚或鮭魚、秋刀魚、柳葉魚撒上一點海鹽、檸檬汁及白芝麻，既攝取優質 Omega-3 脂肪酸，又能幫助抗發炎；

DHA 香烤魚：將鯖魚或鮭魚、秋刀魚、柳葉魚撒上一點海鹽、檸檬汁及白芝麻，既攝取優質 Omega-3 脂肪酸，又能幫助抗發炎；

香甜絲瓜蛤蜊：用錫紙包裹清爽的絲瓜搭配蛤蜊，不需額外調味，就可吃到蛤蜊的鮮味及絲瓜的甜味，提供滿滿的優質蛋白和微量鎂；

香甜絲瓜蛤蜊：用錫紙包裹清爽的絲瓜搭配蛤蜊，不需額外調味，就可吃到蛤蜊的鮮味及絲瓜的甜味，提供滿滿的優質蛋白和微量鎂；

香甜絲瓜蛤蜊：用錫紙包裹清爽的絲瓜搭配蛤蜊，不需額外調味，就可吃到蛤蜊的鮮味及絲瓜的甜味，提供滿滿的優質蛋白和微量鎂；

香甜絲瓜蛤蜊：用錫紙包裹清爽的絲瓜搭配蛤蜊，不需額外調味，就可吃到蛤蜊的鮮味及絲瓜的甜味，提供滿滿的優質蛋白和微量鎂；

香甜絲瓜蛤蜊：用錫紙包裹清爽的絲瓜搭配蛤蜊，不需額外調味，就可吃到蛤蜊的鮮味及絲瓜的甜味，提供滿滿的優質蛋白和微量鎂；

抗氧化蒜蓉蝦：使用整隻去殼蝦搭配抗氧化神器如蒜末、鹽巴、黑胡椒、白胡椒、檸檬汁、辣椒等加以醃製，烤起來色香味俱全；

抗氧化蒜蓉蝦：使用整隻去殼蝦搭配抗氧化神器如蒜末、鹽巴、黑胡椒、白胡椒、檸檬汁、辣椒等加以醃製，烤起來色香味俱全；

抗氧化蒜蓉蝦：使用整隻去殼蝦搭配抗氧化神器如蒜末、鹽巴、黑胡椒、白胡椒、檸檬汁、辣椒等加以醃製，烤起來色香味俱全；

抗氧化蒜蓉蝦：使用整隻去殼蝦搭配抗氧化神器如蒜末、鹽巴、黑胡椒、白胡椒、檸檬汁、辣椒等加以醃製，烤起來色香味俱全；

抗氧化蒜蓉蝦：使用整隻去殼蝦搭配抗氧化神器如蒜末、鹽巴、黑胡椒、白胡椒、檸檬汁、辣椒等加以醃製，烤起來色香味俱全；

洋葱、櫛瓜，再撒上意式香料及海鹽，可攝取滿滿膳食纖維和豐富維生素

串：搭配彩虹蔬果，如彩椒、番茄、茄子、香菇、小黃瓜、

意式蔬菜 CC 串：搭配彩虹蔬果，如彩椒、番茄、茄子、香菇、小黃瓜、 ( 紫 ) 洋葱、櫛瓜，再撒上意式香料及海鹽，可攝取滿滿膳食纖維和豐富維生素 C ，吃完不怕便秘，還可抗氧化；

意式蔬菜 CC 串：搭配彩虹蔬果，如彩椒、番茄、茄子、香菇、小黃瓜、 ( 紫 ) 洋葱、櫛瓜，再撒上意式香料及海鹽，可攝取滿滿膳食纖維和豐富維生素 C ，吃完不怕便秘，還可抗氧化；

意式蔬菜 CC 串：搭配彩虹蔬果，如彩椒、番茄、茄子、香菇、小黃瓜、 ( 紫 ) 洋葱、櫛瓜，再撒上意式香料及海鹽，可攝取滿滿膳食纖維和豐富維生素 C ，吃完不怕便秘，還可抗氧化；

意式蔬菜 CC 串：搭配彩虹蔬果，如彩椒、番茄、茄子、香菇、小黃瓜、 ( 紫 ) 洋葱、櫛瓜，再撒上意式香料及海鹽，可攝取滿滿膳食纖維和豐富維生素 C ，吃完不怕便秘，還可抗氧化；

安南醫院臨床營養科營養師藍采妮提到，每年中秋節過後，門診總會聽到檢驗報告退步許多的患者懺悔，烤肉、月餅吃太多。想要秋天吃得盡情又不會胖，她推薦試試「地中海型烤肉拼盤」：

柚子可當最後甜點，一次最多2至3瓣，有效控制血糖。

烤肉火候避免燒焦 天然調味、健康飲品助解膩

藍采妮營養師提醒，BBQ要注意火候的控制，避免烤焦恐致多環芳香族碳氫化合物等致癌物出現！此外，偏愛重口味者，可將烤肉醬改成天然調味品，像是檸檬汁、蒜頭、紅辣椒、香菜末等，既可誘發出食材的天然原味，還能讓烤肉美味又健康。

而烤肉前後也別忘了補充足夠水分，並建議把碳酸、含糖飲料及啤酒，改為無糖茶飲或花果茶，不但解膩又消暑，還不易養成啤酒肚。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】