秋季養生水果：柿子「從維生素到膳食纖維」 幫助視力與免疫力

隨著氣溫轉涼、楓葉漸紅，正是柿子成熟的季節。橘紅色的柿子不僅象徵秋天的豐收，也為餐桌增添一抹暖意。常見的品種包括口感滑順、入口即化的「軟柿」，與清脆爽口、帶微甜風味的「硬柿」。 此外，經過日曬風乾製成的「柿餅」，更是許多人記憶中的經典甜點。無論是新鮮食用或入菜烘焙，柿子都兼具美味與營養價值，是秋季水果中相當受到歡迎的選擇。

豐富營養成分 守護健康天然果物 柿子看似樸實，卻富含多種維生素與礦物質。台灣國健署指出，每100公克新鮮柿子熱量約60大卡，屬於低脂肪、高纖維的水果，適合當作點心或餐後水果。其中，維生素A含量豐富，有助維持視覺與皮膚健康，尤其對長時間使用電子產品者有保護效果。 維生素C則能協助膠原蛋白生成、促進鐵質吸收與免疫功能，是秋冬時節維持抵抗力的重要營養素。此外，柿子也含有鉀離子，有助維持體內電解質平衡與血壓穩定；膳食纖維則能促進腸道蠕動、幫助排便順暢，對維持腸道健康及預防便祕都有正面作用。 生食到配菜多元吃法 讓營養更可口 柿子的用途多樣，從生食到入菜都能變化出不同風味。國健署提到，新鮮柿子可直接削皮切片，口感細緻、香氣自然；也能與生菜、堅果搭配成沙律，增加層次與飽足感。 若喜歡甜點口感，柿餅則是另一種選擇。柿餅可用於甜品如柿子布甸、柿子批，或與肉類料理搭配，例如甜柿燴雞肉、柿香排骨，兼具鹹甜風味。這些創意吃法能讓傳統水果融入現代飲食中，為秋日餐桌帶來驚喜。