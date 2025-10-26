秋季養生水果：柿子「從維生素到膳食纖維」 幫助視力與免疫力

隨著氣溫轉涼、楓葉漸紅，正是柿子成熟的季節。橘紅色的柿子不僅象徵秋天的豐收，也為餐桌增添一抹暖意。常見的品種包括口感滑順、入口即化的「軟柿」，與清脆爽口、帶微甜風味的「硬柿」。
此外，經過日曬風乾製成的「柿餅」，更是許多人記憶中的經典甜點。無論是新鮮食用或入菜烘焙，柿子都兼具美味與營養價值，是秋季水果中相當受到歡迎的選擇。
豐富營養成分 守護健康天然果物
柿子看似樸實，卻富含多種維生素與礦物質。台灣國健署指出，每100公克新鮮柿子熱量約60大卡，屬於低脂肪、高纖維的水果，適合當作點心或餐後水果。其中，維生素A含量豐富，有助維持視覺與皮膚健康，尤其對長時間使用電子產品者有保護效果。
維生素C則能協助膠原蛋白生成、促進鐵質吸收與免疫功能，是秋冬時節維持抵抗力的重要營養素。此外，柿子也含有鉀離子，有助維持體內電解質平衡與血壓穩定；膳食纖維則能促進腸道蠕動、幫助排便順暢，對維持腸道健康及預防便祕都有正面作用。
生食到配菜多元吃法 讓營養更可口
柿子的用途多樣，從生食到入菜都能變化出不同風味。國健署提到，新鮮柿子可直接削皮切片，口感細緻、香氣自然；也能與生菜、堅果搭配成沙律，增加層次與飽足感。
若喜歡甜點口感，柿餅則是另一種選擇。柿餅可用於甜品如柿子布甸、柿子批，或與肉類料理搭配，例如甜柿燴雞肉、柿香排骨，兼具鹹甜風味。這些創意吃法能讓傳統水果融入現代飲食中，為秋日餐桌帶來驚喜。
攝取適量最健康 避免糖分攝取過多
雖然柿子營養豐富，但仍需注意攝取分量。國健署提醒，柿餅因為經過脫水與糖分濃縮，熱量與含糖量都比新鮮柿子高，一次食用2至3片即可，過量容易增加血糖負擔。糖尿病患者應特別留意攝取時機與總量，建議與營養師或醫生討論個人化飲食計劃。
此外，柿子含有單寧酸，若空腹大量食用，可能與胃酸作用形成沉澱物，導致腸胃不適或腹脹。因此建議飯後食用、細嚼慢嚥，才能兼顧美味與腸胃舒適。
均衡飲食搭配 完整發揮水果營養價值
營養均衡是維持健康的關鍵。國健署提醒，除了攝取當季水果外，仍應搭配六大類食物，包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、乳品類與堅果種子類，才能獲得全面營養。
若以柿子作為秋季水果選項，國健署建議與富含蛋白質或健康脂肪的食物搭配，例如搭配乳酪、豆漿或小量堅果，能延緩血糖上升、增加飽足感。柿子不僅是秋天的代表水果，更蘊含豐富營養與飲食文化。掌握適量原則、留意糖分攝取，搭配均衡飲食，就能在享受秋季果香的同時，也兼顧身體健康。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】