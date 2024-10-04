秋日養生「三防」　助身體融入秋天好時節

踏入10月，天氣開始轉涼。醫院管理局(醫管局)在社交平台教路在秋天養生要防三點，即「防燥、防乏、防凍」，指想要有好身體，在秋意漸濃之際，正是調理身體、慢慢融入秋天的好時節。

「防燥」宜食 杏仁、雪耳、楊桃及梨等

第一點防燥方面，醫管局指秋季養生第一防是「防秋燥」，稱秋天主「燥」，天氣逐漸轉涼，空氣中的濕度亦有所下降，容易出現皮膚、鼻咽乾燥同乾咳等「秋燥」現象。局方建議可以從飲食中適量加健脾潤肺的食材，例如杏仁、百合、雪耳等，亦都可以食滋陰養肺潤燥的生果，例如楊桃、梨、蘋果等，但謹記要少吃辛辣的食物。