秋燥症狀唔止皮膚癢口乾舌燥？中醫教你食療緩解

時序進入秋末，不少人出現口乾舌燥、皮膚乾癢的情況，甚至有人因皮膚發癢而在睡夢中抓到破皮，出現一條條的抓痕，這是典型的「秋燥」症狀。
「秋燥」大多在秋天 出現口乾舌燥、皮膚乾癢
衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，身體缺水乾燥的情況出現在秋天，中醫稱為「秋燥」，「乾燥傷津液，津液既耗，就會出現燥象」，口乾舌燥、皮膚乾癢、便秘、乾咳、甚至流鼻血等情況就紛紛出籠。中醫所說的「津液」，指的是身體內的水分。
膠質食物緩解皮膚症狀 口乾舌燥可多喝水
張煒東指出，這類的患者在「秋燥」時節還不少，病徵表現在皮膚上，可以採用清熱潤燥的方式，百合枸杞菊花茶就可以輕微緩解；如果嚴重的話，也可攝取富有膠質或膠原蛋白的食物，如木耳、蘆薈、雞腳、魚豬皮等，這類食物可以保水，但也要小心血脂或其他慢性病的問題，最好是諮詢醫師或營養師。
張煒東說，若是口乾舌燥，喝水可以解渴者，只需要多喝些水即可，如果喝水無法改善，可以使用能增加唾液，帶點微酸性的食物水果，像是檸檬、金桔、金棗、柑橘、酸梅等微酸性的食物，但切記微酸解燥即可。
避免乾燥或刺激性食物 日夜溫差注意保暖
至於「秋燥」哪些東西要少吃？張煒東進一步指出，因為乾燥之故，所以食物中屬性偏乾燥或會刺激的食物都要小心食用，像是餅乾、太乾的麵包、即食麵等這類乾燥的食物要少碰，而油炸類、胡椒、辣椒等熱性會加重刺激的食物也盡量少食用。
他也建議，一般人容易在日夜溫差大時著涼，最好隨身攜帶薄外套因應，睡眠時將冷氣定時或調高溫度，風扇則是盡可能不對著身體吹，以降低著涼的可能。
