秋燥症狀唔止皮膚癢口乾舌燥？中醫教你食療緩解

衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，身體缺水乾燥的情況出現在秋天，中醫稱為「秋燥」，「乾燥傷津液，津液既耗，就會出現燥象」，口乾舌燥、皮膚乾癢、便秘、乾咳、甚至流鼻血等情況就紛紛出籠。中醫所說的「津液」，指的是身體內的水分。

富有膠質或膠原蛋白的食物，如木耳、蘆薈、雞腳、魚豬皮等，這類食物可以保水，但也要小心血脂或其他慢性病的問題。

食物中屬性偏乾燥或會刺激的食物都要小心食用，像是餅乾、太乾的麵包、即食麵等這類乾燥的食物要少碰。

避免乾燥或刺激性食物 日夜溫差注意保暖

至於「秋燥」哪些東西要少吃？張煒東進一步指出，因為乾燥之故，所以食物中屬性偏乾燥或會刺激的食物都要小心食用，像是餅乾、太乾的麵包、即食麵等這類乾燥的食物要少碰，而油炸類、胡椒、辣椒等熱性會加重刺激的食物也盡量少食用。

他也建議，一般人容易在日夜溫差大時著涼，最好隨身攜帶薄外套因應，睡眠時將冷氣定時或調高溫度，風扇則是盡可能不對著身體吹，以降低著涼的可能。

