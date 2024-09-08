秋老虎毒如虎 淡補養心 滋陰潤燥兼養心寧神

中秋節快將到臨，但天氣仍然悶熱非常，而民間便把處暑後的熱天氣稱為「秋老虎」。這種天不暑但中午熱的毒如虎天氣，人體易受暑濕之氣所困，使人出現頭痛、暈眩及四肢乏力的情況，甚至可能有腸胃不適及食慾不振，並可能有皮膚及呼吸道過敏情況。這時保健的重點就在於淡補及補水為重。

淡補並養心

淡補的重點是要少辛多酸，避免一些可致肺旺傷肝及傷脾的食物，幫助降低秋燥侵擾，例如可以多吃南瓜、淮山、綠豆、紅棗、百合、雪耳及沙參等滋陰潤燥的食品，至於辛辣刺激食物就要少碰為妙。

另方面，即使快將入秋，天氣會轉涼爽，但面對又熱又乾的秋老虎，大家仍需要補充足夠水分，以及多吃滋陰潤燥和養脾胃的食物，尤其是秋天吃粥可以幫助健脾胃、補中氣，以及增強人體的抵抗力。

此外，夏秋交替的是心血管疾病好發的時節，所以養心是入秋後養生的重點，包括要保持神志安寧及情緒穩定，切忌情緒大起大落，平日可多聽音樂、耍太極等安神定志的活動。