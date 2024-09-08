秋老虎毒如虎 淡補養心 滋陰潤燥兼養心寧神

中秋節快將到臨，但天氣仍然悶熱非常，而民間便把處暑後的熱天氣稱為「秋老虎」。這種天不暑但中午熱的毒如虎天氣，人體易受暑濕之氣所困，使人出現頭痛、暈眩及四肢乏力的情況，甚至可能有腸胃不適及食慾不振，並可能有皮膚及呼吸道過敏情況。這時保健的重點就在於淡補及補水為重。
淡補並養心
淡補的重點是要少辛多酸，避免一些可致肺旺傷肝及傷脾的食物，幫助降低秋燥侵擾，例如可以多吃南瓜、淮山、綠豆、紅棗、百合、雪耳及沙參等滋陰潤燥的食品，至於辛辣刺激食物就要少碰為妙。
另方面，即使快將入秋，天氣會轉涼爽，但面對又熱又乾的秋老虎，大家仍需要補充足夠水分，以及多吃滋陰潤燥和養脾胃的食物，尤其是秋天吃粥可以幫助健脾胃、補中氣，以及增強人體的抵抗力。
此外，夏秋交替的是心血管疾病好發的時節，所以養心是入秋後養生的重點，包括要保持神志安寧及情緒穩定，切忌情緒大起大落，平日可多聽音樂、耍太極等安神定志的活動。
自製秋梨膏
今次介紹大家自製秋梨膏，幫助潤肺止咳，對抗秋燥。材料有百合30克、羅漢果30克、薑絲18克、去籽大棗18克、雪梨1,500克，以及適量蜂蜜。做法十分簡單，首先將雪梨洗淨去皮去核，打成梨汁，再將薑絲、大棗和百合以攪伴機打成泥，然後與其他材料及梨汁倒入鍋內，大火煮滾後轉細火煮半小時，期間要不時攪拌。用過濾網篩走殘渣後再次煮滾後轉細火，直至湯汁變濃稠即可熄火，以適量蜂蜜調味拌勻飲用。