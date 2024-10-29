秋葵煮法｜一個技巧保營養 生食有兩大壞處（附食譜）

夏天是秋葵當造的季節，雖然它帶有黏黏滑滑的口感，未必是合你胃口，但這些黏液主要由水溶性纖維組成，有保護腸胃及幫助消化的作用，是很適合都市人食用的蔬菜。烹煮秋葵的方法形形色色，可蒸可炒，甚至簡單汆燙灼熟亦可，但燙煮前謹記不要切走蒂頭，以免營養流失。

煮前勿切蒂

台灣農糧署指出，秋葵含有富豐的維他命A、胡蘿蔔素、鈣、鎂、鉀及水溶性纖維，且熱量低，又有助腸胃蠕動。處理秋葵時不要切走蒂頭，可先以流動的清水洗去表面細毛，然後削走蒂頭的外皮，就可以保住內裡有益的黏液。

至於選購秋葵則宜細不宜大，因體形愈大口感便愈硬。若你想保留秋葵的口感，汆燙的時間建議1、2分鐘即可，撈出後放入冰水過冷河，吃起來會比較鮮脆。