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2023-07-14 11:30:03

秋葵｜煮前1個技巧 保秋葵營養免流失

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秋葵｜煮前1個技巧 保秋葵營養免流失

秋葵｜煮前1個技巧 保秋葵營養免流失

夏天是秋葵當造的季節，雖然它帶有黏黏滑滑的口感，未必是合你胃口，但這些黏液主要由水溶性纖維組成，有保護腸胃及幫助消化的作用，是很適合都市人食用的蔬菜。烹煮秋葵的方法形形色色，可蒸可炒，甚至簡單汆燙灼熟亦可，但燙煮前謹記不要切走蒂頭，以免營養流失。

 

煮前勿切蒂

台灣農糧署指出，秋葵含有富豐的維他命A、胡蘿蔔素、鈣、鎂、鉀及水溶性纖維，且熱量低，又有助腸胃蠕動。處理秋葵時不要切走蒂頭，可先以流動的清水洗去表面細毛，然後削走蒂頭的外皮，就可以保住內裡有益的黏液。

至於選購秋葵則宜細不宜大，因體形愈大口感便愈硬。若你想保留秋葵的口感，汆燙的時間建議1、2分鐘即可，撈出後放入冰水過冷河，吃起來會比較鮮脆。

切蒂

處理秋葵時不要切走蒂頭，可先以流動的清水洗去表面細毛，然後削走蒂頭的外皮，就可以保住內裡有益的黏液。

多種食法

除了原條烚煮食用，秋葵亦可用來蒸炒烤拌，例如可以切碎後放入雞蛋蒸熟，亦可以蒜頭和辣椒起鑊，再放入切成丁塊的秋葵和肉碎。若你有焗爐或氣炸鑊，就可以將秋葵切片後烤熟，再灑點麻油和胡椒粉調味，也可以將秋葵燙熟後拌入喜歡的醬料，便成為一道味道清新的沙律或拌碟。

秋葵食譜｜秋葵有6大煮法？可以生食嗎？

秋葵是可以生吃的，但未經煮熟的秋葵較難消化，被身體吸收的營養也會減低，所以更建議大家烹飪後進食。

秋葵燜番茄 (2人份) 秋葵炒蛋 (3-4人份) 涼拌秋葵 (3-4人份) 秋葵蒸水蛋 (1-2人份) 秋葵雞肉捲 (2人份) 秋葵蒸水蛋 (1-2人份)
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