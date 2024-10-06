秋蟹肥貪吃竟「腫」到不成人形？

秋天到了，正是享受蟹的最佳時節，但對於過敏族卻有種說不出的苦。在科技園區工作的小凱，經常熬夜生活壓力大，眼看秋蟹季到來，朋友相招大啖螃蟹，心裡卻五味雜陳；他並不是不愛海鮮，而是記得去年一頓海鮮大餐外加紅酒豪飲後，餐後不到半小時，皮膚就搔癢難耐、眼睛還腫得如兵乓球大小、嘴唇像香腸嘴，嚇倒身旁一群好友。
海鮮嚴重過敏恐導致休克
皮膚專科林祺彬醫生指出，小凱的狀況是典型的過敏反應，是因為螃蟹所含有的肌動蛋白所導致。由於肌動蛋白是一種很穩定的蛋白質，在不同的甲殼類動物身上也有，即使經過烹煮也不會輕易被分解；而身體的免疫系統會誤把肌動蛋白當作有害物質加以攻擊，引發一連串的過敏反應。
別以為過敏反應只是簡單地皮膚癢癢難耐，有時會因為吃了有相同物質的起司、紅酒等，在大量累積下，更容易產生交叉反應，加重過敏症狀，嚴重時可能導致休克。林祺彬醫生說，臨床就曾遇過病人來門診時，整個臉腫成不像人樣，必須仔細核對身份證才能確認原本的長相。
事先做好預防可享受美食
林醫生提醒，甲殼類海鮮尤其是螃蟹，對於具敏感體質的族群以及有蕁麻疹病史的人來說，若不忌口就容易引發過敏反應，不過若能事前做好預防，也能安心享受。例如可避免在短時間內大量食用、也不要同時吃多種類海鮮，從小量開始品嘗。或者在事先做過敏原檢測，確認自己是對哪些海鮮過敏，才能更有計畫性地避免誤食會引發過敏的海鮮種類。
建議如果已知對海鮮過敏，又有不可避免的聚會時，可以找值得信賴的皮膚科診所諮詢，醫生會針對病人的狀況給予適當的抗組織胺藥物，能提前服用，或在出現過敏反應時及時得到處理。
新一代抗組織胺藥效持久不嗜睡
對於抗組織胺藥物，可分為第一代及第二代，一般建議在發生過敏反應時，立即使用便可抑制過敏反應。不過，對於有需要長時間專注的人來說，第一代抗組織胺較易引發嗜睡或有口乾等副作用，林祺彬醫生解釋是因第一代抗組織胺能夠穿過血腦屏障，對中樞神經系統有較大影響所導致。
「如今已有第二代抗組織胺藥物，能減少嗜睡副作用，更適合長期使用。」他指出，新型第二代抗組織胺藥物可以當作預防性藥物使用，服用後在半小時到一小時間就能起作用，效果可維持24小時，且不會影響肝腎功能，有需要可與皮膚科醫生進一步諮詢。最後提醒，若要預防蕁麻疹發生，除了維持睡眠品質、作息正常、減少壓力等生活定律外，平時也務必配合醫囑穩定治療，以減少過敏發作及嚴重程度。
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