秋蟹肥貪吃竟「腫」到不成人形？

秋天到了，正是享受蟹的最佳時節，但對於過敏族卻有種說不出的苦。在科技園區工作的小凱，經常熬夜生活壓力大，眼看秋蟹季到來，朋友相招大啖螃蟹，心裡卻五味雜陳；他並不是不愛海鮮，而是記得去年一頓海鮮大餐外加紅酒豪飲後，餐後不到半小時，皮膚就搔癢難耐、眼睛還腫得如兵乓球大小、嘴唇像香腸嘴，嚇倒身旁一群好友。

海鮮嚴重過敏恐導致休克 皮膚專科林祺彬醫生指出，小凱的狀況是典型的過敏反應，是因為螃蟹所含有的肌動蛋白所導致。由於肌動蛋白是一種很穩定的蛋白質，在不同的甲殼類動物身上也有，即使經過烹煮也不會輕易被分解；而身體的免疫系統會誤把肌動蛋白當作有害物質加以攻擊，引發一連串的過敏反應。 別以為過敏反應只是簡單地皮膚癢癢難耐，有時會因為吃了有相同物質的起司、紅酒等，在大量累積下，更容易產生交叉反應，加重過敏症狀，嚴重時可能導致休克。林祺彬醫生說，臨床就曾遇過病人來門診時，整個臉腫成不像人樣，必須仔細核對身份證才能確認原本的長相。

事先做好預防可享受美食 林醫生提醒，甲殼類海鮮尤其是螃蟹，對於具敏感體質的族群以及有蕁麻疹病史的人來說，若不忌口就容易引發過敏反應，不過若能事前做好預防，也能安心享受。例如可避免在短時間內大量食用、也不要同時吃多種類海鮮，從小量開始品嘗。或者在事先做過敏原檢測，確認自己是對哪些海鮮過敏，才能更有計畫性地避免誤食會引發過敏的海鮮種類。 建議如果已知對海鮮過敏，又有不可避免的聚會時，可以找值得信賴的皮膚科診所諮詢，醫生會針對病人的狀況給予適當的抗組織胺藥物，能提前服用，或在出現過敏反應時及時得到處理。

皮膚專科林祺彬醫生